3 serie tv come L'assistente di volo

The Flight Attendant, l’assistente di volo in italiano, è una serie tv statunitense sbarcata recentemente nel catalogo di Sky Serie ed è disponibile anche in streaming sulla piattaforma online Now. Si basa sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian e ha come protagonista Kaley Cuoco e come altri attori principali Zosia Mamet, Michiel Huisman e Michelle Gomez.

L’assistente di volo racconta la storia, in otto puntate di Cassie, interpretata da Kaley Cuoco, e di come un’intera vita possa cambiare improvvisamente. Cassie è una hostess sconsiderata, che beve durante i voli e passa il suo tempo con chiunque. Dopo una sbronza, si risveglia, in una stanza d’albergo, con a fianco il corpo di un uomo, passeggero dell’ultimo volo, a cui è stata tagliata di netto la gola. In panico, ripulisce la stanza e come nulla fosse si unisce all’equipaggio in partenza per New York dove verrà fermata dall’FBI e interrogata proprio in merito all’ultimo scalo, ma lei ha solo pochi ricordi e le cose si complicano. Ecco altre tre serie che potrebbero piacere a chi ha seguito appassionatamente L’assistente di volo.

La regina degli scacchi su Netflix

La mini serie La regina degli scacchi, disponibile su Netflix, racconta la storia di come una bambina prodigio, orfana, che riesce a cambiare la sua vita affrontando mille ostacoli, dagli otto ai ventidue anni, fino ad arrivare a diventare un vero e proprio maestro degli scacchi.

Una storia appassionante, resa più complessa, soprattutto dalle dipendenze da alcool, come accade alla protagonista Cassie in l’assistente di volo, e psicofarmaci di Beth Harmon, la protagonista. Questa serie ha vinto nel 2021 due Golden Globe: come mini serie e come miglior attrice.

Criminal Minds

La serie Criminal Minds è terminata da tempo, ma non possiamo non considerarla al pari per suspense e colpi di scena come nell’assistente di volo. Qua abbiamo l’FBI che indaga su crimini seriali e al centro vi è la BAU, una unità speciale di analisi criminale. Quello che cattura di Criminal minds è il fatto che si cerchi d’immedesimarsi sul profilo del serial killer come mai avvenuto in nessun altra serie prima. Si cerca vedere il suo lato umano con errori e fragilità, tutto per capirlo ed evitare nuovi omicidi.

La serie è disponibile nel catalogo di Amazon Prime e Disney +.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere la serie TV Criminal Minds

Your Honor

Un’altra serie ad alta tensione dove troviamo dell’autentico drama è Your Honor. Bryan Cranston interpreta Michael Desiato un giudice di New Orleans che decide di aiutare il figlio, Adam, che in un incidente stradale ha ammazzato Rocco il figlio di un boss della malavita. Nel tentativo di salvare la vita di Adam dalla vendetta mafiosa, si innescano una serie di violente vicende.

Michael per amore del figlio verrà meno a tutti quei principi rigorosi che fino a quel momento avevano fatto di lui un uomo di valori e giustizia. Si trasformerà in un assassino capace di compiere crimini orribili dando vita a una spirale di violenza impensabile per un uomo che fino a poco tempo prima aveva un’etica eccelsa.

Questa serie è attualmente disponibile su Sky Serie e NOW Tv.