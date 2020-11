3 serie da guardare se ti è piaciuto La Regina degli Scacchi

La Regina degli Scacchi è la serie tv del momento. Uscita su Netflix il 23 ottobre 2020, è già un vero e proprio caso di sucesso. Lo show è tratto dall’omonimo romanzo del 1983 scritto da Walter Tevis.

La trama è incentrata sulla vita di Beth Harmon, una bambina prodigio che dopo essere entrata in un orfanotrofio, si appassiona al gioco degli scacchi, che le viene insegnato dal custode dell’edificio. Da quel momento matura una vera e propria ossessione, che la porterà dapprima a sfidare i campioni locali, poi a salire sempre di più di categoria fino ad arrivare a confrontarsi con il campione mondiale russo, quello più difficile da sconfiggere. La storia riesce a tenere incollato il pubblico allo schermo anche grazie all’interpretazione dell’attrice protagonista Anya Taylor-Joy. Lei dà vita a un’eroina che con le sue capacità e il suo talento riesce a imporsi in un’ambiente prettamente maschile. Ti ha appassionato questa serie tv? Nelle piattaforme in streaming è possibile trovare diverse serie tv che raccontano di donne tormentate e fuori dagli schemi, che grazie alla loro determinazione riescono a emergere e raggiungere i loro obiettivi.

Marcella su Netflix

Marcella è un titolo forse troppo semplice per attirare l’attenzione e che rischia di non essere attraente per il pubblico. In realtà siamo davanti ad una serie tv davvero interessante, un buon prodotto da scoprire.

È consigliato a chi ama i gialli intricati. La trama è incentrata sulla vita di Marcella Backland, ex agente di polizia che ritorna in servizio dopo essere stata bruscamente lasciata dal marito. Inizia a indagare su una serie di omicidi ma contemporaneamente ha dei disturbi della memoria, probabilmente legati al trauma da abbandono da parte del compagno.

La serie tv racconta così la storia di una donna, che a dispetto delle fragilità e dei problemi psichici, si impegna per arrivare alla verità.

Marcella è disponibile su Netflix.

Fleabag su Amazon Prime Video

Anche Fleabag ha come protagonista una donna fuori dagli schemi, ma rispetto alle precedenti è sicuramente più irriverente ed esilarante. Lo show è creato da Phoebe Waller-Bridge e racconta la storia di una ragazza, di cui non viene svelato il nome, che gestisce un caffè e ha una vita piuttosto movimentata, tra amori poco stabili e una famiglia non convenzionale, che gestisce tra mille difficoltà.

Siamo davanti ad una donna esplosiva, che intrattiene i telespettatori con la sua tagliente ironia, ma lei è anche emotiva e fragile, e per tale motivo ancora più interessante e vera. Insomma, ancora una volta il mondo femminile viene esplorato in modo diverso e in tutte le sue sfaccettature.

Fleabag è disponibile su Amazon Prime Video.

Mrs America su TimVision

Ancora una volta una donna che entra nella “gabbia dei leoni”, ancora una volta un’attrice che sembra tagliata per il ruolo della protagonista: se in La Regina degli Scacchi avevamo Anya Taylor Joy, qui abbiamo Cate Blanchett, che con la sua bravura cattura il pubblico in una serie appassionante e ricca di riferimenti storici.

Mrs America narra ciò che avviene in America dopo la proposta dell’Equal Rights Amendment (Era), provvedimento costituzionale che voleva ratificare l’uguaglianza tra uomini e donne, quindi importante per l’evoluzione del movimento femminista. Si focalizza in particolare sulla posizione di Phyllis Schlafly, una donna senza scrupoli decida a scalare le gerarchie della politica, normalmente occupate da uomini.

Mrs America è disponibile su TimVIsion.