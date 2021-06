3 serie tv simili a Criminal Minds

La serie trasmessa dal network statunitense CBS in America e da Fox Crime prima e poi RAI, in Italia, è giunta al capolinea: dopo 15 stagioni e 324 episodi Criminal Minds è terminata. La serie ha saputo umanizzare i serial killer, li ha resi umani e vicini all’essere compresi.

Il segreto di questa popolare serie tv è da ricercarsi nell’importante contributo alla progettazione e scrittura da parte di un ex agente di polizia. Questo ha saputo dare un tratto vero e crudo a tutti gli episodi di questa fortunata serie. A partire dalla sigla iniziale, dove compaiono alcuni tra i più noti serial killer americani. Ogni episodio si apre con un crimine in cui la polizia locale chiede l’aiuto del Bau: Behavior Analisys Unit che si occupa dell’elaborazione del profilo psicologico degli assassini.

Il lato oscuro di The Mentalist

Patrick Jane è il protagonista di questa serie crime ed è colui che legge attraverso le bugie. The Mentalist deve il suo nome alla capacità mentalista di Patrick, che come consulente aiuta la squadra della CBI, California Bureau of Investigation, a far luce su diversi crimini grazie al suo talento. Patrick nota ogni piccolo dettaglio, anche quello che sfugge e non sembra collegato al delitto. Lo focalizza e unisce i tasselli. Ogni caso che segue troverà per questo una soluzione. Esiste però un lato oscuro nel mentalista: l’arroganza nell’uso del suo talento, ha in passato provocato l’ira di un assassino che ha sterminato la sua famiglia.

La serie è disponibile su Amazon Prime Video.

Perception

Il protagonista di Perception è un neuroscienziato schizofrenico: il dottor Daniel Pierce.

Daniel è eccentrico e sì, ha questa malattia: la schizofrenia. Viene contattato dall’FBI per delle consulenze nei casi più complessi in cui collaborano l’agente Moretti, una sua ex allieva, il suo assistente e poi la sua migliore amica Natalie Vincent. Fin qua tutto normale, tranne che Natalie appare a Daniel sotto forma di allucinazioni e percezioni. Queste sono il fondamento delle risoluzioni nei crimini di Daniel. Una serie appassionante in cui si è finalmente sdoganato il pregiudizio nei confronti delle persone che hanno problemi mentali.

La serie è disponibile su Disney +

Ogni corpo ha un segreto: Bones

Un’antropologa forense specializzata nell’analisi dei resti umani e che collabora con un agente dell’FBI nella risoluzione di complessi casi di omicidio. Bones parte in sordina, i primi episodi lasciano un po’ straniti, risentendo dell’anno di pubblicazione il 2005, ma superata questa fase diventa avvincente e magnetico. La serie è ispirata ai romanzi di avventure di Temperance Brennan, la cui autrice Kathy Reichs è realmente un’antropologa, ed è anche produttrice della serie.

La serie è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video