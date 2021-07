3 serie tv simili a Summertime

La seconda stagione di Summertime è uscita qualche settimana fa sulla piattaforma di Netflix per la gioia di fan appassionati: grandi e adolescenti. La serie ispirata al romanzo di Federico Moccia, racconta dell’amore di due giovani che si incontrano nella riviera adriatica d’estate, è piacevole e carina.

Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogambhe danno ancora il volto ai due giovani innamorati Summer e Ale. La loro storia, nel secondo capitolo di Summertime si arricchisce di nuovi amori, amici e vita. Questo proseguo di serie stupisce piacevolmente e fa di Summertime una tra le serie Netflix italiane più amate nel mondo. Tra un episodio e l’altro, che sono otto anche nella nuova stagione, è bello prendersi una pausa e seguire altre storie, magari sempre di adolescenti o poco più, in luoghi e momenti diversi. Ci sono delle serie, leggere e piacevoli, imperdibili come Summertime che meritano attenzione.

Emily in Paris: un’americana a Parigi

Emily in Paris racconta la storia di una ragazza ventenne, americana, che si trasferisce da Chicago a Parigi perché inizia a lavorare in una prestigiosa società di marketing francese. Il suo capo le affida un compito importante: esportare il punto di vista americano. Vedremo un interessante scontro tra le due culture. Applaudita dai fan, Emily in Paris avrà una seconda stagione, sebbene sia stata stroncata dalla critica francese per i troppi cliché e stereotipi, a loro dire inseriti nella serie.

In Emily in Paris non troverete la storia romantica raccontata in Summertime, ma la carriera e le nuove amicizie che la protagonista stringe nella capitale più romantica d’Europa. Emily in Paris è disponibile sulla piattaforma Netflix.

Dawson’s Creek

Dawson’s Creek è una serie tv statunitense del genere teen drama. E’ stata trasmessa dal 1998 al 2003 è ha trovato un grandissimo favore di pubblico durante tutte e sei le stagioni. Ambientata a Capeside vede l’adolescente Dawson Leery, fan sfegatato di Steven Spielberg, infatuarsi prima di Jen Lindley, nuova arrivata nella cittadina, per poi scoprirsi innamorato della sua amica d’infanzia Joey Potter, la splendida Katie Holmes.

Il migliore amico di Dawson, Pacey Witter, ha il volto di Joshua Jackson ed è il quarto co protagonista della serie. Amori e delusioni accompagneranno nel tempo la crescita dei protagonisti fino all’università: da adolescenti a giovani adulti. Tutte e sei le stagioni di Dawson Creek sono presenti su Netflix.

Skam Italia la cugina di Summertime

Skam Italia è l’altra serie tv italiana, remake dell’omonima serie norvegese, dove troviamo un gruppo di adolescenti romani alle prese con le loro vite di tutti i giorni e la loro crescita. Dapprima è stata trasmessa da TIM Vision e da gennaio 2020 da Netflix.

Popolare e famosa attendiamo l’uscita della quinta stagione. Se vi piacciono i teen drama SkamM Italia è una serie imperdibile.