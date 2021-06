Summertime 2: tutto sulla serie tv Netflix dell'estate

La seconda stagione di Summertime arriva su Netflix il 3 giugno e apre ufficialmente l’estate 2021. Sarà prodotta da Cattleya e vedrà come protagonisti alcuni ragazzi della prima stagione, oltre a importanti nuove comparse. L’ambientazione è sempre la stessa: la costa adriatica fotografata nel momento più dinamico e solare, quello delle vacanze estive.

Le nuove puntate saranno ispirate al romanzo best-seller "Tre metri sopra il cielo" scritto da Federico Moccia, mentre la regia è affidata a Marta Savina e Francesco Lagi, co-regista e co-autore della prima stagione. La sceneggiatura è firmata invece da Enrico Audenino e Francesco Lagi, che hanno collaborato con Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli. Sarà una nuova stagione per tutti i personaggi, coinvolti in nuovi amori ma anche alle prese con i progetti per il futuro. La serie è un classico teen drama dal sapore italiano, perfetto per tutta la famiglia.

Summertime 2: trama e colonna sonora

I ragazzi di Summertime si rincontrano a un anno di distanza. Anche questa stagione è ambientata durante le vacanze estive, nella sfavillante costa adriatica. Infatti, il contenuto è stato realizzato col sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Con la bella stagione tornano anche Summer, Sofia ed Edo, tre amici che hanno appena superato l’esame di maturità e iniziano a pensare al loro futuro.

Nel frattempo, Ale vive ormai in Spagna in compagnia della sua nuova fidanzata Lola, ma anche lui giunge in Italia per l’estate. C’è poi Dario, che è alla ricerca della sua strada. Ancora una volta il tema centrale della serie tv è l’amore, accompagnato da una intensa colonna sonora.

La musica avrà un ruolo cruciale in Summertime 2, permetterà al pubblico di immergersi completamente nel mood estivo e adolescenziale. Tra gli autori coinvolti spicca la giovane cantautrice Ariete, che sarà anche protagonista di un cameo nella serie, dove porterà il brano inedito dal titolo "L’ultima notte".

Ci sarà anche la musica dei Coma_Cose, reduci dal successo a Sanremo. La cantautrice Thony interpreterà Isabella e porterà due nuovi brani: "Trouble me too" e "We’ll be fine". Completano la colonna sonora alcuni dei migliori artisti del panorama contemporaneo, come Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri.

Accanto a questa musica appartenente alle nuove generazioni, ci saranno anche grandi classici: "Il cielo in una stanza", "Amore disperato" e "Il cielo è sempre più blu".

Summertime 2: attori e personaggi

La seconda stagione di Summertime è caratterizzata da un bellissimo cast corale. Ecco chi sono gli attori e i personaggi.

Summer sarà interpretata sempre da Coco Rebecca Edogamhe. Dopo aver terminato l’esame di maturità, può finalmente lasciare Cesenatico e partire. Il pubblico scoprirà quali sono i suoi sogni e le sue ambizioni, ma anche il suo rapporto con Ale.

Ale è Ludovico Tersigni. Ormai il ragazzo vive stabilmente a Barcellona, dove ha ritrovato la capacità di concentrarsi nella sua passione e lavoro: il motociclismo.

Dario è Andrea Lattanzi. Lui ha preso le distanze dal motociclismo e ora si ritrova a capire cosa fare della sua vita. Inizia l’estate con l’idea conquistare tutte le ragazze, ma il suo cuore si ferma quando incontra Rita, una donna con un figlio, che lo coinvolge totalmente.

Sofia è interpretata da Amanda Campana. Il suo unico progetto sembra essere una bella vacanza in Grecia, ma in realtà ha tante insicurezze. Durante l’estate troverà una nuova amicizia che le permetterà di conoscere meglio sé stessa.

Edo è Giovanni Maini. Anche lui vuole capire cosa fare del suo futuro. Insieme a loro ci saranno altri interpreti:

Alicia Ann Edogamhe è Blue

Isabella è Thony

Lola è Amparo Piñero Guirao

Jonas è Giovanni Anzaldo

Antony è Alberto Boubakar Malanchino

Rita è Lucrezia Guidone

Wanda è Marina Massironi

Durante le riprese sono stati coinvolti oltre 15 gruppi motociclistici e 6 piloti professionisti per le riprese action.

Inoltre, sono durate 83 giorni e sono state girate in oltre 90 diversi luoghi, tra cui Barcellona. Sono stati coinvolti più di 200 lavoratori e 1300 comparse. Insomma, Summertime è una serie che ha coinvolto davvero tanti professionisti, un progetto tutto italiano, studiato nel dettaglio. Sarà disponibile dal 3 giugno su Netflix.