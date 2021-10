3 serie TV da vedere in Autunno

Con l’arrivo dell’autunno e il rientro dalle ferie, in molti stanno già tornando alla solita routine e sono in cerca delle nuove serie tv da vedere in autunno. Per i prossimi mesi, le piattaforme di streaming più popolari, come Prime Video e Netflix offriranno un ricco palinsesto di titoli da binge-watching per tutti i gusti, alcuni davvero attesissimi.

Da Netflix ad Amazon Prime, le serie tv in arrivo da vedere in autunno spaziano dalla serie di cortometraggi post-apocalittici Oats Studios, all’attesissima terza stagione di You, passando per la serie biopic su Maradona, con un palinsesto che accontenta davvero tutta la famiglia.

Ti ricordiamo però che per poter accedere a questi servizi è necessario abbonarsi alle piattaforme, che si tratti di Netflix o Prime Video. Se ancora non sei abbonato, puoi provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, grazie alla promozione per i nuovi iscritti. Netflix invece non offre la prova gratuita, ma sei libero di cambiare piano o disdire online in qualsiasi momento.

Oats Studios

Serie di cortometraggi prodotti dallo studio indipendente del regista visionario Neill Blomkamp, che aveva già firmato film come District 9, Humandroid e Elysium, Oats Studios è una serie di episodi auto-conclusivi che immaginano mondi post-apocalittici e scenari da incubo e promettono di tenere gli spettatori letteralmente incollati allo schermo. Super atteso è il corto con Sigourney Weaver (celebre protagonista della serie Alien), ambientato in un futuro distopico in cui gli alieni hanno colonizzato la Terra e i sopravvissuti cercano disperatamente di organizzare una resistenza.

La prima stagione uscirà su Netflix il 1° Ottobre 2021.

You – stagione 3

You, la fortunata serie che seguiva le avventure di Joe Goldberg, stalker e assassino interpretato da Penn Badgley (famoso per il suo ruolo in Gossip Girl), è arrivata alla terza stagione, in cui vedremo l’ambiguo protagonista alle prese con la paternità. Dieci nuovi episodi per una serie che ha riscosso moltissimo successo con i precedenti capitoli e che ancora una volta porterà i suoi fan nella mente distorta del protagonista.

La tersa stagione è in arrivo su Netflix il 15 Ottobre 2021.

Maradona – Sogno Benedetto

Composta da 10 episodi girati tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, Maradona – Sogno Benedetto è una serie TV di genere biografico che racconta i momenti chiave della carriera e della vita di Diego Armando Maradona e della sua carriera, dalle umili origini nel suo paese natio, fino alla leggendaria carriera, dal Barcellona, al Napoli, fino alla Coppa del Mondo in Messico nell’86.

La serie è disponibile dal 29 Ottobre 2021 su Prime Video.