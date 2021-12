3 serie tv per chi ama l'horror

Ansia e suspance, magari con un tocco di sovrannaturale, sono gli ingredienti basilari delle serie tv horror che tanto piacciono a una lunga schiera di appassionati. Sulle varie piattaforme di streaming ci sono molti titoli che rientrano perfettamente nella categoria e assicurano una visione da brividi.

Su Netflix si trovano ad esempio le due stagioni di The Haunting, ovvero The Haunting of Hill House, rivisitazione moderna (del 2018) del classico gotico scritto da Shirley Jackson, e The Haunting of Bly Manor, uscita nel 2020 e ispirata alle storie di fantasmi di Henry James. Su Amazon Prime Video, invece, ci sono titoli come Fear the Walking Dead, con orde di minacciosi zombie, e So cosa hai fatto, che richiama l’omonimo grande classico horror degli anni ’90. Anche nel catalogo Apple TV ci sono titoli “spaventosi”, come Calls, composto da nove storie brevi, e Servant, in cui una forza misteriosa e oscura sconvolge la vita di una coppia.

Ecco qualche altra idea per chi cerca una serie tv davvero… da paura.

Them, su Amazon Prime

Da molti giudicata una delle migliori serie horror del 2021, Them (Loro) è disponibile su Amazon Prime Video, è composta da 10 episodi ed è creata da Little Marvin.

La protagonista della storia è una famiglia afroamericana che si traferisce dal North Carolina a Compton, Los Angeles, in un quartiere interamente abitato da bianchi. I concittadini, complici alcune presenze demoniache che infestano la zona, si dimostrano da subito ostili nei confronti dei nuovi arrivati, in un crescendo di situazioni inquietanti, ansiogene e disturbanti.

Midnight Mass, su Netflix

Midnight Mass, ovvero Messa di Mezzanotte, è una serie tv uscita su Netflix a settembre 2021 del regista e sceneggiatore Mike Flanaghan, già noto per The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor.

La trama, in cui sono sapientemente inseriti alcuni elementi sovrannaturali, è ambientata nell’immaginaria Crockett Island. Riley torna sulla piccola isola dopo aver scontato la pena in carcere per aver ucciso una ragazza guidando in stato di ebbrezza e vive un periodo di profonda crisi, mentre intorno a lui accadono fatti inspiegabili.

American Horror Story – Double Feature, su Disney+

American Horror Story è ormai un grande classico del genere horror e tale si conferma anche la decima stagione, intitolata Double Feature, disponibile su Disney+.

La trama racconta di uno scrittore che, insieme alla moglie incinta e alla figlia, si trasferisce in una città isolata, che poco alla volta svela i suoi inquietanti misteri.