Le migliori serie TV da guardare durante le vacanze di Natale su Prime Video

Quale momento migliore delle vacanze natalizie per sedersi su un divano con i propri amici e familiari e, magari con una tazza di cioccolata calda fumante tra le mani, recuperare qualche serie TV che si era lasciato in “stand by" in attesa per mancanza di tempo o volontà. D’altronde, il periodo vacanziero che cade tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio è l’ideale per rilassarsi e ricaricare le pile in vista dell’inizio del nuovo anno.

E Prime Video è, senza ombra di dubbio, la miglior piattaforma dove trovare serie TV per trascorrere delle vacanze natalizie serene e rilassanti. Nell’ampio catalogo della piattaforma streaming di Amazon, infatti, sarà possibile trovare produzioni italiane e straniere capaci di intrattenerci per fino all’Epifania e oltre. Tutto quello che si dovrà fare è sceglierne almeno due o tre tra le centinaia disponibili, sedersi sul divano e premere il pulsante “Play" sul telecomando. Il tutto senza dover pagare nemmeno un centesimo.

Prime Video, per i pochi che ancora non lo sapessero, fa parte del pacchetto di servizi di cui gli utenti Amazon Prime possono godere gratuitamente.



Serie TV da guardare a Natale: The Ferragnez

La prima serie da guardare su Prime Video è, senza dubbio, The Ferragnez. La docu-serie sulla coppia più social e instagrammabile al mondo ha attirato le attenzioni di milioni di spettatori, non solo in Italia. Le 8 puntate mostrano Chiara Ferragni e Federico “Fedez" Lucia nella loro quotidianità di coppia: i rapporti con Leo e con la famiglia allargata, gli appuntamenti con l’esperto di terapia di coppia e le feste in famiglia. Insomma, un salto nel lato più intimo e privato del duo che, tra profili social e dirette streaming, non ha quasi più segreti per il pubblico di tutto il mondo.

Serie TV da guardare a Natale: Solos

Miniserie composta da sette episodi, Solos può contare su un cast a dir poco stellare. La serie si propone di affrontare temi esistenziali come il rapporto tra l’uomo e l’intelligenza artificiale, viaggi nel tempo e cloni. Per farlo, il creatore David Weiss si affida a un cast di stelle internazionali come i premi Oscar Morgan Freeman, Helen Mirren e Anne Hathaway e Uzo Aduba, Anthony Mackie, Nicole Beharie, Dan Stevens e Constance Wu.

Serie TV da guardare a Natale: Leonardo

Nel caso abbiate perso la docu-fiction sul genio fiorentino andata in onda su Rai 1, potete recuperarla su Prime Video. A metà strada tra un dramma biografico e una serie thriller, Leonardo ripercorre la vita dell’artista e inventore fiorentino dai suoi primi anni in Toscana sino al suo arrivo alla corte degli Sforza, a Milano. Un percorso tutt’altro che semplice, costellato di crimini efferrati, colpi di scena e svolte inattese capaci di tenere gli spettatori incollati alla sedia.

Serie TV da guardare a Natale: American Gods

La terza stagione di American Gods è uscita sulla piattaforma di streaming a inizio anno (a gennaio, a voler essere precisi) ma nulla vieta di recuperare il tempo perso e guardarla nel corso delle vacanze invernali. La nuova stagione riparte da un volto noto (quello di Shadow) ma si arricchisce di tanti nuovi protagonisti e personaggi che renderanno la trama sempre più avvincente.

Serie TV da guardare a Natale: The Expanse

Gli appassionati del genere Sci-Fi di certo non vorranno perdere l’occasione di guardare la sesta stagione di “The Expanse", uscita in esclusiva su Prime Video lo scorso 10 dicembre. L’ultima stagione si apre con il Sistema Solare teatro di una terribile guerra galattica, con Marco Inaros e la sua Free Navy protagonisti di terribili attacchi di asteoridi contro la Terra. Si tratta, però, solamente dell’inizio della stagione che la stessa piattaforma di streaming ha definito come la “più epica di sempre": le premesse per un finale pieno di sorprese ci sono tutte.