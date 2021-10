3 serie tv simili a Outer Banks

Outer Banks è una delle tante serie tv sfornate da Netflix negli ultimi anni. Mischia il teen drama con l’azione e il paradossale. Le prime due stagioni sono disponibili sulla piattaforma di streaming, ma il finale aperto lascia sperare nell’arrivo di un terzo capitolo. La trama di Outer Banks è incentrata sui Pogues.

Si tratta di un gruppo di adolescenti che vive nelle Outer Banks del Nord Carolina. I ragazzi vivono nella parte più isolata e povera della cittadina, dove i crimini e le situazioni al limite della legalità sono all’ordine del giorno. John B è il leader e da nove mesi ha perso suo padre, che è sparito mentre cercava un fantomatico tesoro. Il ragazzo si mette in moto per ritrovare sia il tesoro che suo padre e convince i suoi amici a seguirlo. Da qui parte una storia adrenalinica, fatta di sfide, drammi, problemi adolescenziali, dipendente e un futuro sempre più incerto. La serie tv ha appassionato una grossa fetta di pubblico, che dopo la fine della seconda stagione si sente un po’ orfano. Ma niente paura: si possono guardare tante serie tv simili a Outer Banks nelle diverse piattaforme di streaming.

The Order su Netflix

The Order, proprio come Outer Banks, è una serie tv incentrata sul mistero, che vede come protagonisti un gruppo di giovani. Al centro della trama c’è la matricola del college Jack Morton. Il ragazzo entra in una società segreta chiamata The Hermetic Order of the Blue Rose. Viene catapultato all’interno di un ordine segreto e paranormale, fatto di mostri e magia. Man mano, Jack approfondisce il legame tra la sua famiglia e l’organizzazione segreta e partecipa alla battaglia tra lupi mannari ed esperti in arti oscure. Chi ama il teen drama, mischiato all’azione e ad un tocco di fantascienza, amerà questa serie tv.

The Order è composta da due stagioni ed è disponibile su Netflix.

The Wilds su Amazon Prime Video

The Wilds, al posto delle spiagge tropicali di Outer Banks, è ambientato su un’isola deserta. Nonostante questa piccola differenza, i due show sono simili. La trama di The Wilds è tipica dei survival show, dominato senza dubbio da Lost. La trama è incentrata sulle vicende di un gruppo di ragazzi che naufragati su un’isola deserta, devono affrontare una serie di sfide, molte delle quali letali. Un colpo di scena cambierà le loro sorti. Ma per scoprire di più occorre connettersi su Amazon Prime Video.

Panic su Amazon Prime Video

La terza serie che potrebbe piacere ai fan di Outer Banks è Panic. Anche stavolta parliamo di un teen drama, incentrato sui sadici giochi di una cittadina del texas. Le sfide assomigliano molto a quelle di Hunger Games: ogni estate i laureandi devono prendere parte a una battaglia senza esclusione di colpi, che premia un vincitore con 50 mila dollari. I protagonisti devono capire se vale la pena continuare o cercare un’alternativa meno tragica, soprattutto dopo la morte di due giocatori. Per capire come si evolve la trama, occorre collegarsi ad Amazon Prime Video.

