3 serie tv da non perdere se ti è piaciuta Lost

Lost è stata una serie tv statunitense che ha avuto milioni di fan, amata in tutto il mondo, considerata da pubblico e critica una delle migliori serie tv di tutti i tempi. Il suo creatore principale J.J.Abrams, in collaborazione con Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, ha dato vita nel 2004 a una serie cult.

Lost narra le storia di un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo che si ritrovano dispersi in una misteriosa isola a sud nell’oceano pacifico. Ogni episodio è ambientato sull’isola, come narrazione principale; a questa si affiancano tutta una serie di flashback, quasi un racconto parallelo che approfondisce la storia di uno o più personaggi. Gli elementi filosofici, scientifici e religiosi si fondono con quello soprannaturale. La prima serie è stata seguita da 16 milioni di persone e l’ultima da 11 questo a convalidare il successo di Lost.

Twin Peaks la serie tv che ha cambiato gli anni novanta

David Lynch e Mark Frost negli anni novanta hanno creato una serie tv cult, che ha rivoluzionato il drama thriller e ha attaccato allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo per rispondere a una sola domanda: Chi ha ucciso Laura Palmer?

Twin Peaks ha avuto il grande merito di influenzare moltissime serie successive come lo stesso Lost, True Detective, X Files o Black Mirror.

Ambientato in una cittadina fittizia del montana, narra del ritrovamento del cadavere di Laura Palmer e di altre ragazze, svelando lentamente numerosi segreti dell’apparente tranquillità dei cittadini di Twin Peaks.

Dark: i segreti di Widen

Due bambini scompaiono a Widen, una cittadina tedesca, nel 2019. Dopo la scomparsa del primo ragazzo la polizia inizia a indagare, ma strani e pittoreschi fenomeni iniziano a susseguirsi: la morte di numerosi uccelli e impulsi elettrici che generano sbalzi di corrente. Gli abitanti più anziani ricordano come già 33 anni fa tutto questo già accadde poco prima della scomparsa di Mads Nielsen un ragazzo di 13 anni di cui si persero misteriosamente le tracce.

In Dark la trama si basa sul principio di autoconsistenza: alcuni personaggi possono spostarsi nel tempo, ma non sono in grado di modificare il passato nè loro né quello degli altri: sono predestinati.

Sense8: unica mente in corpi diversi

Sense8 è una serie tv creata da Lana e Lilly Wachowski, autrici del colosso Matrix. Le sorelle Wachowski, hanno dato vita a una serie di fantascienza intrigante e controcorrente.

In 8 parti del mondo 8 sconosciuti i Sense8 iniziano a sentirsi connessi fra loro. In ogni puntata il loro legame si farà più forte e scopriranno di essere dei sensate. Si possono aiutare a vicenda, sfruttando le loro capacità extrasensoriale, come dei super poteri pur trovandosi in parti del mondo distanti. Sense8 è un inno all’empatia più profonda: un viaggio nella telepatia, intrigante e misterioso.