3 serie tv simili a The American Horror Story

The American Horror Story è per moltissimi l’enciclopedia dell’horror e della suspense per eccellenza. Ricca di citazioni famose, è da sempre capace di catturare l’attenzione dei fan facendo vivere atmosfere dark cariche di tensione: le scariche di adrenalina sono assicurate. Gli ideatori Ryan Murphy e Brad Falchuk sono degli autentici geni del genere e il loro lavoro è apprezzatissimo dai fan.

Sulla scia del grande successo della serie madre The American Horror Story sono ormai diversi gli spin-off che ne sono seguiti: il primo è stato American Horror Stories che è stata già rinnovata per una seconda stagione. Sono in fase di realizzazione altri due spin-off con temi molto diversi e appassionanti: uno sportivo e uno sentimentale. La rete via cavo FX ha infatti annunciato qualche settimana di essere in fase di preparazione di American Love Story e American Sports Story sempre con le geniali idee di Ryan Murphy & company. Ci vorrà ancora un po’ per vedere i nuovi lavori antologici, nel frattempo, se avete amato American Horror Story potrebbero interessarvi queste tre serie similari.

Ratched

Ratched è l’iconica infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo: spietata e lucida. In questa serie si racconta la storia di Mildred Ratched che giunge in California ed entra a far parte di uno dei più importanti ospedali psichiatrici. Il dottor Richard Hannover è il visionario primario che gestisce il centro dove sono giornaliere le cruente pratiche a danno dei pazienti. Il personaggio di Ratched si svela puntata dopo puntata, anche se fin da subito il suo sguardo penetrante e il suo atteggiamento lasciano trasparire un lato oscuro. Sono otto gli episodi della prima stagione e Ratched, grazie allo straordinario successo è stata rinnovata per la seconda.

Hannibal

La passione per il thriller e horror scorre vigorosa anche in nella serie tv Hannibal. Tratto dai romanzi di Thomas Harris, come l’omonimo film, racconta la vita del dottor Hannibal Lecter. Il dottor Lecter di giorno è uno stimatissimo e noto psichiatra, di notte segue i suoi istinti più bui trasformandosi in un efferato serial killer cannibale. Hannibal, profondo conoscitore della natura umana, sotto tutte le forme, inizia a collaborare con un agente dell’FBI WIll Ghram. Tra loro si crea una particolare relazione. Will imparerà grazie ad Hannibal a riconoscere i serial killer e poi capirà chi ha davanti ai suoi occhi. Egregia l’interpretazione di Hannibal da parte di Mads Mikkelsen e dell’agente dell’FBI da parte di Hugh Dancy.

Bates Motel

Protagonista di questa serie tv, attualmente disponibile su Amazon Prime Video è Norman Bates da giovane. Bates Motel può essere considerato come un prequel di uno dei film più conosciuti e apprezzati di Alfred Hitchcok: Psycho. L’ambientazione è antecedente ai fatti narrati nel celebre film del regista britannico e racconta in chiave odierna il complesso rapporto tra Norman e la madre Norma. Cinque stagioni che accompagnano il viaggio verso la conoscenza del giovane ragazzo, prima dei fatti sconvolgenti di cui sappiamo essere capace in Pyscho.