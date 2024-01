Sharp annuncia le nuove Smart TV FQ con Google TV

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Sharp

Per i consumatori italiani alla ricerca di una nuova Smart TV ci sono ora nuove opzioni: Sharp, infatti, ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della nuova gamma di Smart TV FQ che sarà disponibile in quattro varianti, tutte dotate di tecnologia Quantum Dot, funzioni basate sull’IA e di piattaforma smart Google TV.

La nuova gamma è formata da 4 modelli, tutti identici tra di loro tranne che per la diagonale dello schermo: 50, 55, 65 e 75 pollici. La risoluzione è sempre 4K e il design è molto ricercato, con cornici estremamente sottili.

Sharp Smart TV FQ: caratteristiche tecniche

La nuova gamma di Smart TV di Sharp raccoglie l’eredità della serie Sharp EQ e si pone l’obiettivo di offrire TV di qualità con un prezzo più accessibile rispetto alla diretta concorrenza. Per tutta la serie c’è Google TV a gestire la parte software, proponendo, quindi, tutte le app di intrattenimento disponibili su Android TV e la possibilità di sfruttare l’Assistente Google.

Tutta la nuova serie di Smart TV di Sharp è dotata di un pannello VA LCD con retroilluminazione LED diretta e uno strato Quantum Dot. La risoluzione del pannello è 4K e il refresh rate arriva fino a 144 Hz. Per offrire una qualità elevata nella fruizione dei contenuti HDR, il pannello è in grado di spingersi fino a una luminosità massima di 500 nit ed è abbinato a un sensore di regolazione automatica in base alla quantità di luce ambientale.

C’è anche la possibilità di sfruttare l‘IA per l’elaborazione delle immagini e l’upscaling a 4K. Ci sono poi quattro ingressi HDMI 2.1 per sfruttare il gaming fino a 144 Hz (fino a 120 Hz con le console PlayStation e Xbox).

Da notare anche un comparto audio particolarmente ricercato, con un sistema Hybrid Harman/Kardon dotato di tweeter front firing e woofer down firing e la possibilità di sfruttare le tecnologie Advanced DTS Virtual:X e Dolby Atmos per un’esperienza sonora di alto livello.

C’è poi anche la funzione AQUOS Wireless Surround, che permette di collegare (in modalità wireless) altoparlanti AQUOS Wireless Surround e migliorare ulteriormente la resa audio ricrando il vero suono surround.

Per quanto riguarda il design, la nuova serie di Smart TV di Sharp adotta uno stile senza bordi su tre lati mentre c’è un bordo più pronunciato nella parte bassa che integra parte del comparto audio. C’è anche un supporto in allumino, con una doppia staffa centrale, ma è anche possibile l’installazione a muro, per adattare la Smart TV a vari contesti di utilizzo.

Sharp Smart TV FQ: prezzi

La nuova gamma di Smart TV FQ di Sharp è già acquistabile tramite i principali rivenditori italiani. Il modello base è da 50 pollici e arriva sul mercato con un prezzo di 599 euro. Ci sono poi le due diagonali intermedie, da 55 e 65 pollici, proposte rispettivamente a 699 euro e 899 euro. A completare la gamma, invece, troviamo il top di gamma da 75 pollici che viene proposto con un prezzo di 1.199 euro.