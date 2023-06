Shelter di Harlan Coben: la serie è in arrivo

Una nuova serie tv sta per arrivare su Prime Video e promette di tenere tutti gli spettatori con il fiato sospeso con le sue atmosfere inquietanti, misteriose e cariche di tensione. Il titolo è Shelter (che in inglese significa rifugio, riparo). La serie in otto episodi è tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben e potrebbe essere composta da più stagioni: il romanzo Shelter del 2011, infatti, è solo il primo di una fortunata serie. Seguono Seconds Away del 2012 e Found del 2014, sempre con protagonista Mickey Bolitar.

Chi è Harlan Coben

Harlan Coben è un famoso scrittore statunitense di gialli e thriller. Dal 1995 a oggi ha pubblicato decide di romanzi: i primi undici fanno parte della serie Myron Bolitar, di cui il primo spin-off letterario è invece la serie Mickey Bolitar, composta dai tre libri già enunciati e da cui è tratta la serie tv di prossima uscita su Prime Video.

Non è la prima volta che le opere di Coben vengono adattate per il piccolo schermo. L’autore ha infatti firmato un contratto con Netflix per sviluppare quattordici film o serie tv basate su altrettanti suoi romanzi. Dal 2020 sono già usciti sulla piattaforma di streaming The Stranger, The Woods, The Innocent, Gone for Good, Stay Close e Hold Tight. Si attende prossimamente l’uscita di Fool Me Once.

Di cosa parla Shelter: la trama

Il protagonista di Shelter è Mickey Bolitar. Dopo l’improvvisa morte del padre, Mickey inizia una nuova vita a Kasselton, in New Jersey, ma la sua quotidianità viene sconvolta da un mistero: una studentessa della sua scuola, Ashley Kent, scompare.

Con l’aiuto degli amici Spoon ed Ema, Mickey vuole fare luce sulla faccenda. Gradualmente la facciata di quieta cittadina di provincia di Kasselton vacilla, rivelando una lunga e inquietante storia di sparizioni, morti e leggende. Ciò che il giovane protagonista scopre, tra l’altro, lo porterà anche a conoscere meglio la storia della sua famiglia.

Il cast di Shelter

Jaden Michael interpreta il protagonista Mickey Bolitar. Nel cast della serie ci sono anche Constance Zimmer nei panni di Shira Bolitar, Adrian Greensmith in quelli di Arthur "Spoon" Spindell e Abby Corrigan in quelli di Ema Winslow. Tovah Feldshuh è Bat Lady, Sage Linder è Rachel Caldwell è Brian Altemus è Troy. Harlan Coben è showrunner e produttore esecutivo insieme ad Allen MacDonald. La serie è diretta da Patricia Cardoso.

Quando esce la serie Shelter

La data di uscita della serie Shleter è già nota. Il debutto è previsto per il 18 agosto 2023 con i primi tre episodi, ai quali seguirà poi un nuovo episodio ogni venerdì. Il finale è atteso quindi per il 22 settembre.