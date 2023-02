Single felici? Ecco i migliori film e serie per San Faustino

Anche i single hanno la loro festa: si tratta di San Faustino, che cade proprio il 15 febbraio. Le origini di questa tradizione recente non sono chiare. Il nome Faustino deriva da fausto, propizio: secondo alcuni la giornata sarebbe dunque un augurio di fortuna a chi vuole trovare l’anima gemella. Più probabilmente il tutto è nato dal desiderio – più o meno giocoso – di creare un contraltare al giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Comunque sia, è certamente questa la giornata giusta per sfatare un mito: single non fa rima con infelice. Lo dimostrano anche questi film e serie da vedere in streaming.

Colazione da Tiffany

L’iconica Audrey Hepburn che interpreta la protagonista di questo film del 1961 è determinata a non innamorarsi, così da non soffrire. Ma intanto pensa al futuro: per questo è in cerca di un marito ricco che possa mantenerla. È la commedia romantica ideale per chi è aperto alle tante sfumature dell’amore, per non per questo è disperatamente in cerca di un partner. È disponibile su Tim Vision e Apple Tv.

Il diario di Bridget Jones

Uscito nel 2001, questo film non ha bisogno di presentazioni. È facile immedesimarsi nella sua protagonista trentaduenne, lontana dallo stereotipo femminile delle commedie romantiche: Bridget Jones è una donna che beve, fuma troppo, sbaglia spesso, fa molte figuracce e ha un corpo non conforme. Nel suo diario racconta ansie, gioie e preoccupazioni della sua generazione, tra cui avventure sessuali e appuntamenti con uomini. Si può vedere su Prime Video e NOW Tv.

Sex and The City

Se parliamo di donne indipendenti che sanno conciliare l’essere felicemente single con le occasionali frequentazioni con vari uomini, tra i quali potrebbe nascondersi un buon partner per una relazione duratura, non si può non pensare a Sex and The City. La serie, composta da sei stagioni, è disponibile su NOW Tv: è di base una celebrazione dell’amicizia femminile che resiste a qualunque storia d’amore, che sia più o meno seria.

Harlem

Questa serie potrebbe ricordare in qualche modo Sex and The City, visto che racconta di quattro giovani donne indipendenti alle prese con sentimenti, lavoro, amicizia e famiglia. Con una differenza: le protagoniste sono nere, sono amiche dai tempi dell’università e vivono ad Harlem oggi. La seconda stagione è uscita a inizio febbraio su Prime Video, dove è già disponibile anche la prima stagione.

Il favoloso mondo di Amélie

Uscito nel 2001, questo film diventato un cult porta sullo schermo le paure, le stranezze e i sentimenti della dolce Amélie, una giovane donna all’apparenza forte, ma in realtà abitata da molte fragilità. Il ritrovamento di un "tesoro" dimenticato la porterà a rimettere in discussione la sua vita. Si trova su Prime Video.