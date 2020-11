Sky Cinema Christmas: un intero canale dedicato ai film di Natale

Qual è quel dettaglio capace di rendere ancora più magico il Natale? Un bel film, parola di Sky. La piattaforma non ha dubbi e per questo motivo a partire dal 1° dicembre al 6 gennaio lancia il canale dedicato unicamente alla festività più amata dell’anno. Si chiama Sky Cinema Christmas e raccoglierà tutti i più bei film di Natale, inclusi titoli originali esclusivi.

Alessandro Gassman presenta l’iniziativa, che quest’anno giunge alla decima edizione. L’attore guiderà il pubblico alla scoperta alle prime tv natalizie. Ci saranno quindi i grandi classici, come una Poltrona per due, ma anche film trasmessi in anteprima assoluta, come Se mi vuoi bene, il nuovo lavoro di Fausto Brizzi. Tutta la collezione sarà disponibile sia al canale 303 di Sky, sia sulla piattaforma di streaming NOW TV. Inoltre, grazie al piano fedeltà, gli utenti potranno vedere una serie di titoli on demand, senza costi aggiuntivi via satellite e internet. Insomma, sarà un dicembre davvero ricco di pellicole emozionanti da guardare in relax sul divano.

Sky Cinema Christmas: film in prima tv di Natale

Accanto ai grandi classici, i film più attesi di Sky Cinema Christmas sono quelli in prima tv.

Da sabato 5 dicembre alle 21.15 sarà disponibile “Se mi vuoi bene”, nuova commedia diretta da Fausto Brizzi, con un cast italiano eccezionale: Claudio Bisio, Flavio Insinna, Sergio Rubini e Lucia Ocone.

Lunedì 7 dicembre appuntamento alle 21.45 su Sky Cinema Christmas con “Il primo Natale”, la commedia di Ficarra e Picone, che ha avuto un record di incassi nel 2019.

Domenica 13 dicembre è la volta di “Last Christmas” con Henry Golding, Emilia Clarke ed Emma Thompson.

Il 24 dicembre, il giorno della Vigilia, Sky trasmetterà per la prima volta in tv il film “Trolls World Tour” alle 21:15 su Sky Cinema Uno. È un film perfetto per i più piccoli, firmato DreamWorks.

Il 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, appuntamento con uno dei più attesi film Sky Original, “Tutti per 1 – 1 per tutti” diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast troviamo Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino e Margherita Buy.

Sabato 26 dicembre, alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno appuntamento con un simpatico film per bambini e ragazzi “Dolittle”, che vede come protagonista Robert Downey Jr.

Domenica 27 dicembre alle 21:15 arriva su Sky Cinema Due, la prima tv di “Piccole Donne” con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Louis Garrel, Laura Dern e Meryl Streep.

Lunedì 28 dicembre, alle 21.15 tutti sintonizzati su Sky Cinema Uno per guardare “Bloodshot”, uno spettacolare revenge movie con Vin Diesel.

Il 1° gennaio 2021 si inizia il nuovo anno con la nuova commedia estiva di Aldo, Giovanni e Giacomo, dal titolo “Odio l’estate”.

Lunedì 4 gennaio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno ci sarà in anteprima tv il film “Charlie’s Angels” commedia d’azione con Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska.

Si chiude in bellezza, mercoledì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno con l’amatissimo film della coppia di youtuber più amati dai bambini: “Me Contro Te – Il film: La vendetta del Signor S”.

Sky Cinema Christmas: film tradizionali sul Natale

Accanto alle prime tv, Sky Cinema Christmas ha in serbo tante famose pellicole natalizie: “Una poltrona per due”, “Natale in affitto”, la commedia “Fuga dal Natale”, “SOS Fantasmi”, “Natale all’improvviso”.

Non mancano le grandi commedie a sfondo romantico, come “L’amore non va in vacanza” famoso film con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, ma anche “Love Actually – L’amore davvero” e “Serendipity – Quando l’amore è magia”.