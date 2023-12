I migliori film di Natale da vedere in streaming

Fonte foto: Apple TV+

Gli auguri di Natale sono stati scambiati, i regali sono stati scartati, il panettone o il pandoro sono stati tagliati e serviti in tavola… cosa resta da fare in questo giorno di festa? Scegliere un bel film natalizio da vedere da soli, con gli amici o insieme a tutta la famiglia. Una scelta non facile, in realtà, dato che le principiali piattaforme di streaming includono innumerevoli film di Natale, tra novità recentissime e classici senza tempo. Per evitare di trascorrere mezzo pomeriggio a scorrere l’elenco dei titoli provando a mettere tutti d’accordo, allora, proviamo a restringere il campo: ecco una lista dei migliori film di Natale da vedere in streaming il 25 dicembre 2023.

Il Grinch

Il Grinch è uno dei film di Natale più amati, nonostante sia uscito ormai più di vent’anni fa (nel 2000). Il protagonista, interpretato da Jim Carrey, è una creatura verde e pelosa che odia il Natale e vuole rubare la gioia delle feste agli abitanti della città di Chinonso. Prima di diventare celebre al cinema, questo buffo personaggio è nato dalla fantasia del Dr. Seuss. Il film è disponibile in streaming su Netflix e Prime Video.

Nightmare Before Christmas

Film in animazione stop-motion ideato e co-prodotto da Tim Burton, Nightmare Before Christmas è uscito nel 1993 e si può vedere in streaming su Disney+. La storia inizia nel Paese di Halloween dove i mostri, governati dal re delle zucche Jack Skeletron, passano l’intero anno a preparare la festa del 31 ottobre. Skeletron però inizia a essere stufo di spaventare e basta e, dopo essersi perso nel bosco, finisce nella Città del Natale…

Mamma ho perso l’aereo 1 e 2

Sempre su Disney+ c’è Mamma ho perso l’aereo, un classico delle feste per tutta la famiglia uscito nel 1990 e che non ha bisogno di presentazioni. Se non dovesse bastare, sulla stessa piattaforma si trova anche Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, del 1992. Nel sequel Kevin McCallister si caccia ancora nei guai e finisce per sbaglio nella caotica metropoli illuminata a festa per il Natale.

Elf – Un elfo di nome Buddy

Su NOW e Netflix c’è il film del 2003 Elf – Un elfo di nome Buddy. In questa commedia natalizia Will Ferrell è un elfo di Babbo Natale che fugge dal Polo Nord per cercare il suo vero padre a New York City.

L’amore non va in vacanza

Chi vuole passare il Natale in compagnia di una commedia romantica, troverà quel che cerca in questo grande classico del 2006 con Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law. Nella trama la montatrice di trailer di Los Angeles Amanda e la giornalista londinese Iris si scambiano la casa per il periodo delle feste, sperando così di lasciarsi alle spalle i rispettivi problemi sentimentali. Il film si può vedere su NOW, Netflix e Prime Video.

Spirited – Magia del Natale