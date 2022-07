Sky Glass: quando arriva la Smart TV di Sky in Italia

Sky Glass, il primo Smart TV ufficiale di Sky, sta finalmente arrivando nel nostro Paese dopo aver debuttato già nel Regno Unito ed essere stato annunciato in Italia da un primo sondaggio della piattaforma. Sul sito ufficiale di Sky Italia, infatti, è apparsa la pagina relativa all’offerta, anche se è ancora una bozza ben lontana dall’essere completa.

Smart TV Sky Glass sarà disponibile in tre formati (43 pollici, 55 pollici e 65 pollici) e in ben 5 opzioni di colore (Ceramic White, Dusky Pink, Racing Green, Ocean Blue e Anthracite black) e per richiederla bisognerà essere abbonati Sky. La Smart TV Sky Glass è prodotta in collaborazione con TP Vision, la medesima azienda che produce i televisori Philips. Sky Glass è una Smart TV che ha l’ambizione di soddisfare gli amanti di film e le serie TV ed è dedicata ad un pubblico di massa, non di intenditori. Per questo pubblico è stato progettato anche l’assistente vocale integrato, che si attiva con il comando "Ciao Sky". Il sistema operativo lo abbiamo già visto in azione su Sky Q (le app sono infatti le stesse). E come per Sky Q, anche con Sky Glass non serve la parabola: il segnale viene trasmesso via Internet in streaming.

Smart TV Sky Glass: caratteristiche tecniche

La Sky Glass è una Smart TV di fascia media e sarà disponibile in tre tagli: da 43, 55 e 65 pollici. Il display è un pannello TP Vision con tecnologia LCD Quantum Dot, HDR10, Dolby Vision e HLG, risoluzione 4K con retroilluminazione diretta con local dimming (non è stato reso noto il numero delle aree) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

La sezione audio è stata curata in maniera particolare tant’è che sono presenti ben 6 casse integrate, in configurazione 3.1.2 con subwoofer, compatibili Dolby Atmos. L’output di potenza audio è di 215 W, molto più che sulle Smart TV più costose o dotate di soundbar esterna di fascia media.

Infine, supporta ben 21 app e 1.000 ore di registrazione e sul retro troviamo 3 porte HDMI 2.1 e una porta USB C.

Sky Glass: quanto costa

Al momento in UK la proposta di abbonamento dura 48 mesi, include Netflix, e costa: