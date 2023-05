Dove vedremo le partite a partire dall'anno prossimo

A partire dall’anno prossimo gli appassionati di calcio avranno una quantità enorme di partite da guardare in TV (e non solo), soprattutto per quanto riguarda i tornei internazionali europei, tra Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Con i nuovi format, infatti, le partite saranno letteralmente centinaia e, per questo, c’era tanta attesa per l’aggiudicazione dei diritti di trasmissione 2024-27 da parte della UEFA.

Diritti assegnati in gran parte a Sky, che trasmetterà quasi tutte le partite in esclusiva su piattaforma satellitare e in streaming, su Now. "Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027", ha commentato l’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio.

Quali partite trasmetterà Sky

Per quanto riguarda la Champions League, Sky si è accaparrata i diritti esclusivi per 185 partite su 203 totali. Se le partite vi sembrano troppe è perché, a partire dal 2024, la Champions cambia formato: le squadre passano da 32 a 36 e si passa al girone unico, senza gruppi e con ranking unico. In totale le partite saranno il 47% in più rispetto alla stagione attuale e si giocherà praticamente tutto l’anno: 11 mesi su 12.

Per quanto riguarda la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, invece, le partite trasmesse in esclusiva da Sky e Now saranno tutte quelle giocate: rispettivamente 189 partite e 153 partite, alle quali si aggiungeranno le partite secche di UEFA Europe Super Cup e UEFA Super Cup (i cui format sono ancora in fase di definizione).

Il maxi pacchetto di diritti appena acquistato da Sky, dunque, comprende un totale di 527 partite in tre anni.

Quali partite trasmetterà Prime Video

Se Sky ha fatto shopping massiccio di diritti di trasmissione, aumentando il numero di partite trasmesse rispetto agli anni precedenti, Amazon ha risposto confermando quanto già fatto negli ultimi mesi: a Prime Video, infatti, anche per il prossimo triennio andranno le migliori partite del mercoledì di Champions, per un totale di 18 sfide di altissimo livello.

Queste partite saranno trasmesse in esclusiva, quindi chi le vorrà vedere dovrà essere abbonato a Prime Video, esattamente come è successo quest’anno.

Come vedere le partite nel 2024-27

Nel complesso, quindi, per la maggior parte delle partite UEFA nei prossimi tre anni si conferma la doppia opzione tencologica: si possono vedere o su piattaforma satellitare Sky (tutte, tranne quelle in esclusiva Prime Video) o in streaming, su Now e Prime Video.

Ricordiamo che sia Now TV che Prime Video sono servizi multipiattaforma: purché ci sia l’abbonamento e una connessione a Internet robusta, infatti, è possibile vedere i contenuti da PC, smartphone, Smart TV, console da gioco, tablet, Now Smart Stick, Fire TV, Apple TV.