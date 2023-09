Slitta l'uscita del nuovo True Detective: i motivi

Fonte foto: HBO/Twitter

All’inizio di quest’anno HBO aveva annunciato (pur senza specificare la data esatta del debutto) che True Detective: Night Country, la quarta stagione di True Detective, sarebbe uscita entro la fine del 2023. Non sarà così. I piani sono cambiati e l’uscita è slittata all’anno nuovo. Il pubblico italiano dovrà dunque avere ancora un po’ di pazienza prima di vedere su Sky e in streaming su NOW i nuovi episodi della serie poliziesca con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis.

True Detective 4 rimandata: perché?

L’uscita della quarta stagione di True Detective è attualmente confermata per gennaio 2024. Secondo quanto riportato da Deadline, HBO non ha fornito nessuna spiegazione per questo rinvio, ma sono ormai diversi i film e le serie tv che hanno già subìto posticipazioni e ritardi a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori in corso a Hollywood da qualche mese. La testata sembra dunque suggerire che anche nel caso di True Detective 4 la causa del rinvio del debutto vada ricercata nelle conseguenze del vastissimo sciopero.

True Detective: Night Country, cosa sappiamo

Se non ci saranno ulteriori ritardi, dunque, nel primo mese dell’anno prossimo sarà possibile vedere sullo schermo il nuovo capitolo della serie antologica poliziesca True Detective, a tre anni di distanza dalla stagione 3. La curiosità nei confronti di questo nuovo ciclo di episodi è alta per più di una ragione.

Per la prima volta i protagonisti non saranno uomini, ma donne. Nella prima stagione i riflettori erano puntati su Matthew McConaughey e Woody Harrelson, nella seconda su Colin Farrell e nella terza su Mahershala Ali. Questa volta, invece, le protagoniste sono Jodie Foster (attrice celebre, ad esempio, per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti) e Kali Reis (vista in Catch the Fair One), due detective alle prese con un misterioso caso da risolvere nella gelida Alaska.

In secondo luogo, la quarta stagione è creata, scritta e diretta da Issa Lòpez. Per la prima volta quindi lo storico creatore e sceneggiatore del progetto antologico, Nic Pizzolatto, ha mollato il timone, per così dire, e ha partecipato alla stagione 4 solo come produttore esecutivo.

Trama e cast del nuovo True Detective

Oltre alle già citate Foster e Reis, il cast della quarta stagione di True Detective include John Hawkes (Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).

Come detto la stagione 4 è ambientata in Alaska, a Ennis, durante il lungo e buio inverno. Sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station spariscono nel nulla senza lasciare traccia. Le detective Liz Danvers (interpretata da Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) lavorano per risolvere il mistero, ma per riuscirci dovranno affrontare i loro demoni e alcuni oscuri segreti sepolti nel ghiaccio.

Quando esce True Detective: Night Country

Come detto, l’uscita di True Detective: Night Country è slittata a gennaio 2024, ma la data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.