Smart monitor Samsung M8, M7 e M5: schede tecniche e prezzi

Al fianco degli schermi della serie Odyssey OLED, destinata ai gamer, Samsung ha presentato anche tre smart monitor, dedicati invece a chi cerca una soluzione per la produttività. Si tratta dei nuovissimi Samsung M8 (in foto), Samsung M7 e Samsung M5.

Tre prodotti che vanno a occupare tre fasce di prezzo ben distinte: il modello M8 è il nuovo top di gamma, una soluzione completa per l’ufficio e la casa, il modello M5 è un prodotto dalle specifiche meno raffinate, destinato a chi ha bisogno di uno smart monitor completo ma dal prezzo più accessibile, e il modello M7 che è una onesta via di mezzo tra i due estremi della gamma ma è l’unico che si spinge alla generosa diagonale di 43 pollici.

Samsung M8 (M80D): scheda tecnica e prezzi

Lo smart monitor Samsung M8 ha un pannello LCD di tipo VA che misura 32 pollici e ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile con l’HDR 10+.

Il processore NQM AI e, tra le altre cose, permette all’utente di accedere alle funzioni di upscaling AI e all’Active Voice Amplifier Pro, utile per ottimizzare la resa sonora dei dialoghi.

Il sistema operativo è Tizen OS e permette di accedere a moltissime applicazioni e ai canali FAST di Samsung TV Plus, con tantissimi contenuti in streaming gratuiti ma con intermezzi pubblicitari.

Tra le opzioni di connettività abbiamo una HDMI 2.0, due porte USB-A, una porta USB-C con potenza fino a 65 watt, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Il monitor ha una SlimFit Camera integrata utile per effettuare videochiamate tramite Samsung Dex. Per quanto riguarda l’audio, invece, ci sono due speaker da 10 W in totale con funzioni Adaptive Sound Pro, in grado cioè di analizzare il rumore ambientale e regolare in automatico il volume; con il 360 Audio Mode è possibile, invece, creare un ambiente sonoro immersivo utilizzando i Samsung Galaxy Buds.

Presente anche la modalità Workspace, che consente di accedere al proprio PC anche da remoto e senza il bisogno di collegarlo direttamente allo smart monitor. Oppure è possibile utilizzare solo il monitor (collegato a mouse e tastiera) con le app per la produttività di Microsoft 365.

Con la funzione Workout Tracker, inoltre, è possibile utilizzare un Samsung Galaxy Watch per visualizzare i parametri vitali dell’utente direttamente sul televisore. Presente anche la Samsung Gaming Hub che permette di accedere rapidamente ai vari servizi di cloud gaming.

Il Samsung M8 è già disponibile sulla pagina ufficiale al prezzo consigliato di 699 euro.

Samsung M7 (M70D): scheda tecnica e prezzi

Anche lo smart monitor Samsung M7 ha un pannello LCD VA ed è disponibile nei formati 32 e 43 pollici, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il prodotto è compatibile col formato HDR 10.

Il sistema operativo è sempre Tizen OS e consente all’utente di accedere alle molte applicazioni offerte da Samsung, inclusa Samsung TV Plus.

Simili al precedente modello le connessioni, con una HDMI, tre porte USB-A, una porta USB-C, WiFi 5 e Bluetooth 5.2.

Sul fronte dell’audio tornano anche qui gli speaker da 10 W (che diventano 20 W sul modello da 43 pollici) con funzioni Adaptive Sound Pro che si adattano in automatico all’ambiente di utilizzo. Torna anche la modalità Workspace per accedere al PC da remoto.

Presente di nuovo il Workout Tracker che, tramite Samsung Galaxy Watch, consente di visualizzare i parametri vitali dell’utente e la Samsung Gaming Hub, per utilizzare i servizi di cloud gaming.

Samsung M7 è già disponibile sul sito ufficiale di Samsung, al momento solo in versione 32 pollici, a 439 euro.

Smart Monitor M5 (M50D): scheda tecnica e prezzi

Lo smart monitor Samsung M5 è il modello più economico tra quelli presentati dal colosso della tecnologia. Anche qui abbiamo pannello VA da 32 pollici, ma stavolta con risoluzione FHD (1.920×1.080), frequenza di aggiornamento di 60 Hz e compatibilità col formato HDR 10.

Il sistema operativo è di nuovo Tizen OS con l’utente che può accedere alle app offerte dallo store Samsung e a Samsung TV Plus.

Molto più semplici le connessioni, con due HDMI, due porte USB-A, WiFi 5 e Bluetooth 5.2.

Speculare all’altro modello il comparto audio con gli speaker da 10 W e Adaptive Sound Pro. Idem per la modalità Workspace e il Workout Tracker.

Non manca, naturalmente la Samsung Gaming Hub e anche con questo smart monitor l’utente può utilizzare facilmente i servizi di cloud gaming.

Samsung M5 è già disponibile sul sito ufficiale di Samsung a 299 euro.