C'è un nuovo Smart TV di lusso che costa 180 mila euro

Si chiama C Seed N1 e "Sfuma la linea di confine tra tecnologia e arte", come dice l’azienda austriaca che lo produce. C Seed N1 è la Smart TV sulla bocca di tutti da alcuni giorni per almeno tre motivi: il design assolutamente originale, la tecnologia assolutamente innovativa e il prezzo assolutamente proibitivo.

Siamo pienamente nel campo del lusso applicato all’elettronica, come dimostrano le scelte tecniche e i materiali di pregio utilizzati dal produttore e, soprattutto, come dimostra la tecnologia usata per il pannello: è la Micro LED, da non confondere con la già carissima (ma assai meno evoluta) Mini LED. Il tutto per creare uno schermo che si piega con ben 4 cerniere e diventa, da piegato, una sorta di statua da sfoggiare in salotto. Ma serve un salotto bello grande, visto che le uniche tre diagonali disponibili per C Seed N1 sono i 103, i 137 e i 165 pollici. Il prezzo? Quanto una casa (e non un monolocale).

C Seed N1: caratteristiche tecniche

La Smart TV C Seed N1 ha uno schermo pieghevole, con 4 cerniere che uniscono 5 segmenti. Da ripiegato, quando non è in uso, questo televisore diventa sostanzialmente un oggetto d’arredo in metallo, dalle dimensioni notevoli che si sviluppano in orizzontale.

Una volta acceso, invece, il meccanismo integrato fa alzare la struttura a fisarmonica, la posiziona in verticale e poi apre il pannello come se fosse una vela spiegata al vento. Viste le generose dimensioni del pannello, alle quali vanno aggiunte quelle della base, C Seed N1 richiede davvero molto spazio ed è pesantissimo: il peso delle tre versioni (da 103, 137 e 165 pollici) è rispettivamente di 950, 1.150 e 1.350 chili.

Design a parte, però, questo dispositivo colpisce soprattutto per la tecnologia del pannello. Non tanto per il fatto che è pieghevole, visto che in realtà si tratta di pannelli affiancati con cornici così sottili da risultare invisibili, quanto per il fatto che sia uno schermo Micro LED (con risoluzione 4K). La tecnologia Micro LED è la massima espressione dell’LCD e offre una qualità per molti versi migliore persino della OLED.

Impressionanti anche i consumi elettrici: il modello da 165 pollici ha un consumo di picco di 3,8 kW (non basta il contatore domestico classico) e un consumo tipico di 1,2 kW.

C Seed N1: quanto costa

Il prezzo di questa Smart TV di lusso è altissimo, ma è chiaro che la C Seed N1 non è un prodotto come tutti gli altri, né un dispositivo destinato a vendere molti pezzi. E’ un oggetto iconico, una dimostrazione di forza da parte dell’azienda che lo produce e che sa bene che, a quel prezzo, ne venderà pochissimi.

Quale prezzo? Il modello da 103 pollici, quello più economico, costa 180.000 euro. Ignoti, al momento, i prezzi dei due modelli da 137 e 165 pollici.