Smart TV economiche: Xiaomi presenta 2 nuovi modelli

Xiaomi continua ad espandere la sua gamma di Smart TV, stavolta con due modelli davvero a buon prezzo. Del resto l’azienda ci ha abituati negli anni a prodotti dalle buonissime specifiche tecniche a costi molto contenuti, una formula che nel tempo è diventata una sorta di slogan del gigante di Pechino.

A rinnovare l’impegno di Xiaomi nel rapporto qualità prezzo arrivano ora le Smart TV economiche Xiaomi Smart TV P1E. Un solo modello per due dimensioni, da 43 o 55 pollici a seconda delle esigenze. Le due, come detto, abbinano caratteristiche ottime in rapporto al prezzo. Qualcuno potrebbe rimpiangere la frequenza di aggiornamento di 60 Hz, ma sarebbe stato oggettivamente impossibile anche per Xiaomi avere uno schermo a 120 Hz a prezzo invariato rispetto a quello annunciato per le Smart TV P1E. Al di là dei numeri le Smart TV P1E hanno un design moderno e minimale, in pieno stile Xiaomi, che le rende perfette per qualsiasi stanza.

Xiaomi Smart TV P1E, com’è fatta

Entrambe le Xiaomi Smart TV P1E possiedono uno schermo LED da 43 pollici in risoluzione 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel) con frequenza di aggiornamento “classica" a 60 Hz.Xiaomi Smart TV P1E hanno il supporto ad HDR10, un angolo di visione di 178 gradi, supporto a MEMC a 60 Hz, 1,07 miliardi di colori grazie a 8 bit ed FRC e infine il supporto alla gamma cromatica DCI-P3.

Le due varianti delle nuove smart TV economiche Xiaomi dunque hanno le medesime caratteristiche dello schermo, e in genere la scheda tecnica è pressoché sovrapponibile. Una piccola differenza c’è, come avviene sempre in questi casi, sul fronte del comparto sonoro, dove la Xiaomi Smart TV P1E da 55 pollici sfrutta il volume interno più ampio per avere due altoparlanti più potenti: 10 watt ciascuno invece degli 8 watt della variante da 43 pollici.

E di fatto, quella sulla potenza sonora in uscita, è l’unica caratteristica che differenzia i due nuovi modelli oltre alla diagonale. Entrambe le Xiaomi Smart TV P1E hanno infatti un chip quad core da 1,5 GHz con chip grafico Mali 470 MP3, 2 GB di memoria RAM e 8 GB di spazio di archiviazione per le app. Applicazioni che sono potenzialmente infinite, grazie alla presenza a bordo delle Xiaomi Smart TV P1E di Android TV con Google Chromecast integrato. Sul fronte della connettività, le nuove Smart TV economiche di Xiaomi possono fare affidamento su Bluetooth 5.0, Wi-Fi a doppia banda, due ingressi HDMI 1.4 e uno HDMI 2.0, tre ingressi USB 2.0, un’uscita audio, il decoder DVB-T2/C / DVB-S2 e un ingresso LAN per la connessione a internet cablata.

Completa la dotazione il telecomando Bluetooth a 360 gradi, ossia che può comandare la Smart TV da qualsiasi angolazione, con tasti dedicati a Google Assistant, Netflix e Prime Video.

Xiaomi Smart TV P1E, quanto costa

Entrambe le nuove Smart TV economiche di Xiaomi sono già presenti sul portale internazionale dell’azienda, con poche informazioni però in merito a prezzo e disponibilità. In Spagna è già disponibile la variante da 43 pollici al prezzo di 299 euro, dovrebbero essere necessari circa 100 euro in più per quella da 55 pollici, ma i 399 euro di cui si parla non sono ancora ufficiali come la disponibilità in Italia, dove comunque le due dovrebbero arrivare nel giro di poco.