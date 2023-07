Come è fatto il nuovo Smart TV gigante 8K di Samsung

Fonte foto: Samsung

Samsung si conferma un punto di riferimento del settore dei TV con la presentazione di un nuovo modello di fascia altissima. In Corea del Sud, infatti, l’azienda ha svelato il nuovo Samsung Neo QLED 8K QNC990, un TV Neo QLED con pannello 8K da ben 98 pollici di diagonale. Ad arricchire la scheda tecnica del TV c’è un impianto audio da ben 120W. Per acquistare il TV, però, sarà necessario mettere in conto una spesa davvero significativa.

Samsung Neo QLED 8K QNC990: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Neo QLED 8K QNC990 è un televisore con pannello Mini LED da 98 pollici con risoluzione 8K (7.680×4.320 pixel), e va ad arricchire la gamma Neo QLED di casa Samsung posizionandosi nella fascia altissima del mercato TV, come dimostra il prezzo di listino.

Questa Smart TV è compatibile con HDR10, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming e HLG HDR e, per offrire un contrasto migliore, il pannello è formato centinaia di zone di local dimming. C’è anche la possibilità di sfruttare un refresh rate variabile, con un valore massimo di 144 Hz e con la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro, due dettagli tecnici che farano felici i gamer.

Il TV ha un trattamento antiriflesso che migliora la visibilità anche in presenza di forti sorgenti luminose. Samsung permette la calibrazione accurata dei colori del pannello tramite l’app SmartThings. Il TV ha comunque ottenuto l’approvazione di Pantone che certifica l’eccellente resa cromatica.

Il nuovo Smart TV di Samsung è dotato del potente chip Neo Quantum Processor 8K, sul quale “girano” il sistema operativo Tizen 7.0 e tutte le applicazioni per lo streaming e non solo. Al chip spettano anche i calcoli di tutti gli algoritmi, basati sull’AI, per migliorare la resa video e audio.

Il sistema audio, infatti, è raffinato quanto il pannello Mini LED: è in configurazione 6.4.4 con una potenza complessiva di 120W, è compatibile con lo standard Dolby Atmos e ha la tecnologia OTS, che simula il movimento del suono in base al mobimento degli oggetti mostrati a schermo.

La dotazione di porte e connessioni è molto buona: quattro porte HDMI 2.1, 3 porte USB, una porta Ethernet, WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Samsung Neo QLED 8K QNC990 è chiaramente un dispositivo enorme, con una diagonale di 2,47 metri, ma grazie all’Infinite Slim Design, con una struttura in metallo sia per le cornici che per la parte posteriore, ha un profilo laterale ridotto che lo rende meno spesso.

C’è anche la compatibilità con i sistemi di illuminazione smart Philips Hue e con la piastra VESA 600×400 mm per il mondaggio a muro, ma visto il peso di 68 chilogrammi (e il prezzo della TV) è consigliabile fare eseguire il montaggio a dei tecnici specializzati.

Anche il prezzo è enorme

Il nuovo Samsung Neo QLED 8K QNC990 è già in vendita, per ora solo in Corea del Sud dove può essere acquistato al prezzo di 49,9 milioni di Won, nell’unica variante con colorazione Nero Titanio. Al cambio attuale, il TV costa circa 35.000 euro. Al momento, non ci sono informazioni su una possibile distribuzione del nuovo top di gamma della linea Neo QLED di Samsung anche in Europa.