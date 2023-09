Fonte foto: Hisense

Settembre, si torna alla solita vita e, mentre ci godiamo le ultime serate all’aria aperta già l’autunno è alle porte e, con esso, una lunga stagione di divano e TV. Ottimo motivo per aggiornare il televisore, se è molto vecchio, ma non c’è alcuna ragione di spendere troppo, se non lo vogliamo.

Amazon ci viene incontro, con un tris di Smart TV firmate Hisense proposte a prezzi veramente eccezionali, con sconti che superano i 200 euro. Sono tre modelli 2022 ancora validissimi, di tre diagonali diverse: 32, 50 e 55 pollici, con il primo Full HD e gli altri due 4K. Ce n’è davvero per tutti, insomma.

Hisense 32E53KQT – Smart TV 32 pollici – Risoluzione Full HD

Hisense 50E78HQ – Smart TV 50 pollici – Risoluzione 4K

Hisense 55E78HQ – Smart TV 55 pollici – Risoluzione 4K

Smart TV Hisense in offerta: quale scegliere

I tre modelli di Smart TV Hisense attualmente in offerta su Amazon sono Hisense 32E53KQT da 32 pollici, Hisense 50E78HQ da 50 pollici e Hisense 55E78HQ da 55 pollici.

Hisense 32E53KQT ha uno schermo Full HD da 32" con tecnologia QLED ed è un modello molto compatto: misura appena 72×43 centimetri e pesa meno di 4 chili. E’ dunque ottimo per le stanze piccole, le camerette dei bambini, la cucina.

Si tratta di un modello entry level che punta molto sulla convenienza, ma che offre tutte le funzioni base essenziali su una TV moderna grazie all’affidabile sistema operativo Hisense Vidaa, per il quale esistono tutte le app principali (e tutte quelle di streaming).

Ci sono anche i controlli vocali di Alexa e il doppio sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, quindi zero problemi con lo switch off.

Hisense 50E78HQ è invece un modello che, con i suoi 50 pollici e la risoluzione 4K, può trovare posto in soggiorno. Anche in questo caso il pannello è di tipo QLED, compatibile con i principali formati HDR (compreso il Dolby Vision).

Il refresh rate è di 60 Hz, c’è il doppio sintonizzatore, ci sono i controlli vocali e il sistema operativo è sempre Vidaa di Hisense.

Hisense 55E78HQ è identico per caratteristiche tecniche al modello precedente (stessa serie), ma ha lo schermo più grande: 55 pollici, con un ingombro pari a 123x77x27 centimetri.

Si tratta di una dimensione abbastanza importante, quindi il televisore va piazzato in una stanza di discrete dimensioni anche per guardarlo alla giusta distanza.

Smart TV Hisense: le offerte Amazon

Le tre Smart TV di Hisense attualmente in offerta su Amazon hanno prezzi di listino molto competitivi, resi ancora più bassi dagli sconti. Tutti i modelli, inoltre, sono venduti e spediti da Amazon.

Il modello Hisense 32E53KQT da 32 pollici ha un prezzo di listino di 289 euro, che scende a 259 euro (-30 euro, -10%).

Hisense 32E53KQT – Smart TV 32 pollici – Risoluzione Full HD

Il modello Hisense 50E78HQ da 50 pollici ha un prezzo di listino di 599 euro, che scende a 379 euro (-220 euro, -37%).

Hisense 50E78HQ – Smart TV 50 pollici – Risoluzione 4K

Il modello Hisense 55E78HQ da 55 pollici ha un prezzo di listino di 649 euro, che scende a 429 euro (-220 euro, -34%).

Hisense 55E78HQ – Smart TV 55 pollici – Risoluzione 4K