Fonte foto: Hisense

Comprare una smart TV per casa può essere un’operazione complicata, anche perché si tratta di un sistema per l’intrattenimento che va ben oltre le semplici funzioni di televisore nel senso classico del termine. E non sorprende, quindi, che anche gli utenti siano diventati più esigenti, cercando modelli versatili, semplici da utilizzare e con un prezzo accessibile.

Per fortuna in soccorso dei consumatori arriva Amazon, con una grande varietà di dispositivi a prezzi davvero molto interessanti, come la Smart TV Hisense da 43 pollici (modello 43E78HQ) disponibile sul celebre e-commerce a meno di 400 euro.

Smart TV Hisense – Schermo LED 43 pollici – Sistema operativo VIDAA 5

TV Hisense 43E78HQ: scheda tecnica

La smart TV Hisense 43E78HQ ha uno schermo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Tra le varie caratteristiche di questo apparecchio abbiamo la piena compatibilità con i formati HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il sistema operativo è VIDAA 5 di Hisense e garantisce l’accesso a uno store digitale piuttosto fornito dal quale è possibile scaricare, tra le altre cose, anche le applicazioni per le principali piattaforme di streaming: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Le connessioni disponibili comprendono tre porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, una porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth e l’ingresso ottico. Presente naturalmente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, perciò al momento del prossimo switch-off gli utenti potranno continuare a guardare tranquillamente i propri programmi in chiaro preferiti e senza il bisogno di acquistare altri decoder esterni.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 8 W. Il televisore è inoltre compatibile anche con il DTS VIRTUAL:X, il sistema in grado di sfruttare la virtualizzazione degli altoparlanti, simulando un suono tridimensionale, proprio come quello di una sala cinematografica.

La smart TV Hisense 43" QLED UHD 43E78HQ è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, così che l’utente possa utilizzare le varie impostazioni dell’apparecchio utilizzando semplicemente i comandi vocali. Oltretutto, sempre dal televisore, è possibile anche gestire i diversi device per la smart home collegati al medesimo assistente.

Tra le altre caratteristiche del televisore troviamo anche la Modalità Gaming, delle impostazioni particolari da utilizzare con le console nrxt gen che attivano in automatico l’Auto Low Latency Mode (utile per abbassare l’input lag) e il Variable Refresh Rate (la TV che adatta il suo refresh rate a quello della console a cui è collegata).

Smart TV Hisense 43 pollici: l’offerta su Amazon

Hisense 43" QLED UHD 43E78HQ è un televisore dall’ottimo rapporto qualità prezzo, perfetto per chi vuole aggiornare la TV di casa con un prodotto da utilizzare in totale tranquillità sia per i canali in chiaro che per accedere alle principali piattaforme di streaming.

Il prezzo di questa smart TV è di 549 euro ma, grazie agli sconti su Amazon, si scende a 389 euro (-29%, -160 euro), un veo affare.

Smart TV Hisense – Schermo LED 43 pollici – Sistema operativo VIDAA 5