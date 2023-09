Fonte foto: Hisense

L’estate sta per finire e, in preparazione di un lungo inverno, acquistare un televisore smart può essere la soluzione ideale per guardare i propri programmi preferiti comodamente seduti sul divano, in compagnia di un sistema per l’intrattenimento adatto a soddisfare ogni nostro bisogno.

Le offerte sono molte ma, per fortuna, a dare una mano ai consumatori ci pensa Amazon che quotidianamente offre una selezione delle migliori smart TV a prezzi decisamente vantaggiosi, come il televisore Hisense da 43 pollici che per le prossime ore arriva sul celebre e-commerce a un prezzo davvero irripetibile.

Smart TV Hisense 43E78HQ: caratteristiche tecniche

La Smart TV Hisense QLED UHD 43E78HQ ha un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel), refresh rate a 60 Hz. il televisore è compatibile con i formati HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG.

Il sistema operativo è VIDAA 5 (sviluppato da Hisense) e permette all’utente di accedere allo store digitale per scaricare le moltissime applicazioni disponibili. Tra queste ci sono, naturalmente, anche quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Tra le connessioni troviamo tre porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, una porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth e l’ingresso ottico. Questo modello ha anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, certamente un valore aggiunto che consentirà di continuare a guardare i canali in chiaro anche dopo lo switch-off e senza dover acquistare altri dispositivi esterni.

Il comparto audio comprende due altoparlanti da 8 W e questa smart TV Hisense è compatibile anche con il DTS VIRTUAL X, per un ascolto ancora più immersivo e coinvolgente capace di sfruttare la virtualizzazione degli altoparlanti, in modo da simulare un suono tridimensionale, come quello del cinema.

Tra le altre particolarità dell’Hisense da 43 pollici, anche la possibilità di utilizzare Alexa e Google Assistant direttamente dal televisore, per gestire le varie impostazioni utilizzando semplicemente i comandi vocali. Questa soluzione consente anche di gestire (sempre con la voce) anche tutti gli altri dispositivi smart in casa collegati allo stesso assistente vocale.

Disponibile anche la Modalità Gaming, delle impostazioni particolari che, quando la TV viene utilizzata con una console di nuova generazione, attivano in automatico l’Auto Low Latency Mode che abbassa l’input lag e il Variable Refresh Rate che garantisce un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Smart TV Hisense 43E78HQ: l’offerta Amazon

Hisense 43E78HQ è un televisore funzionale, da utilizzare principalmente nel quotidiano tra canali in chiaro e la riproduzione di contenuti in streaming su una delle principali piattaforme. Parliamo di un apparecchio con un ottimo rapporto qualità prezzo, l’ideale per cambiare il vecchio televisore di casa e acquistarne uno con tutte le più moderne funzionalità smart ma un prezzo adatto a tutte le tasche.

Di listino questa smart TV costa 549 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende a 329,80 euro (-40%, -219,2 euro) uno sconto irripetibile, l’ideale per chi è in attesa dell’offerta perfetta e non vede l’ora di rinnovare la TV del salotto.

