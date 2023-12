Hisense, lo smart TV LED a prezzo schock: offerta imperdibile

Fonte foto: Hisense

Un’esperienza di visione di alto livello, che nulla ha da invidiare ad apparecchi decisamente più costosi. Merito di un pannello LED di ottima qualità e di tecnologie avanzate che ottimizzano colori, definizione e dettagli indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Gli smart TV Hisense Serie E78 stupiscono tutti per la qualità delle immagini e dei dettagli e per il prezzo di listino decisamente interessante. Non a caso, i televisori del produttore cinese sono tra quelli capaci di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo tra tutti quelli in commercio. E grazie all’offerta top di oggi, sono ancora più convenienti: non solo risparmierai diverse centinaia di euro sul listino, ma avrai la possibilità di pagarli a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Smart TV Hisense a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Lo smart TV del produttore cinese è disponibile oggi al prezzo più basso di sempre su Amazon. Ma la convenienza, come detto, non si limita al prezzo ribassato. Lo Hisense da 43 pollici può essere pagato a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Grazie all’offerta quotidiana, lo Hisense Serie E78 da 43 pollici è acquistabile con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Grazie al ribasso, lo paghi 329,00 euro anziché 549,00 euro, con un risparmio di 220 euro. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

A questo si aggiunge la possibilità di optare per il pagamento rateale. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito al proprio account possono scegliere di pagare in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria. Un vero tasso 0 grazie al quale potrai pagare lo smart TV Hisense in offerta su Amazon appena 65,80 euro al mese per cinque mesi.

Hisense QLED 43E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello LED di qualità elevata grazie al quale godere di un’esperienza visiva di altissimo livello. Lo smart TV Hisense della serie E78 sfrutta la tecnologia Quantum Dot e la tecnologia Direct Full Array per garantire immagini realistiche e ricche di dettagli. Il pannello è infatti in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori: i neri saranno più profondi e i colori più vividi che mai.

Le varie modalità di visione permettono poi di ottimizzare in maniera praticamente immediata le impostazioni del TV in base al programma che si sta guardando. Attivando la modalità Sport, ad esempio, potrete godere di immagini fluide e senza scatti, per un’esperienza paragonabile a quella dello stadio. La Game Mode, invece, è dedicata agli amanti del gaming: attivandola, potrete godere di un’esperienza videoludica senza paragoni.

La piattaforma operativa Vidaa dà modo di accedere a migliaia di app di ogni genere: dalle piattaforme di streaming ai videogiochi, passando per utility e app di lavoro. La compatibilità con Alexa, poi, permette di controllarne le funzioni con semplici comandi vocali. Per avviare un’app, cambiare canale o alzare il volume non dovrai più utilizzare il telecomando.

