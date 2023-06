Smart TV per casa a mare? Con lo sconto questa costa pochissimo

Acquistare una smart TV da utilizzare in una casa per le vacanze oppure in una stanza per gli ospiti, può diventare una vera e propria impresa, visti anche i costi proibitivi di alcuni dispositivi attualmente in commercio.

Tuttavia, per chi ha bisogno di un televisore semplice da utilizzare e che abbia dimensioni e prezzi contenuti la scelta non può che ricadere su LG 32LQ63006LA, la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo low cost ma con tutte più recenti funzioni Smart. Se poi grazie ad Amazon è possibile avere più di 100 euro di sconto, allora non si può che procedere all’acquisto a occhi chiusi.

LG 32LQ63006LA – Diagonale 32 pollici – webOS 22

Smart TV LG 32 pollici: scheda tecnica

Uno dei punti di forza della smart TV LG 32LQ63006LA sono le dimensioni estremamente compatte, cosa che la rende perfetta anche per le stanze più piccole oppure per le seconde case, magari quelle per le vacanze dove non si vuole rinunciare a tutte le possibilità di un televisore intelligente.

Come ben noto, il display è da 32 pollici con risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel). Il processore all’interno dell’apparecchio è un α5 GEN 5 con AI che grazie ai suoi algoritmi riesce a intervenire sulle immagini e sul suono migliorandone la qualità generale.

Il sistema operativo è webOS 22, quindi è possibile scaricare anche tutte le applicazioni per le principali piattaforme di streaming, tra cui: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

Presenti anche gli assistenti vocali di Google e Alexa da utilizzare per gestire il proprio televisore e, sempre passando tramite TV, tutti i dispositivi intelligenti di casa utilizzando la propria voce.

Le connessioni disponibili sulle Smart TV LG 32LQ63006LA sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, 2 ingressi HDMI, 1 porta USB e una porta LAN. Non manca nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, per cui non ci saranno problemi quando avverrà il prossimo switch-off.

Infine è possibile usare anche NVIDIA GeForce NOW per il cloud gaming, che consente di utilizzare il televisore e una connessione a internet affidabile per giocare ai diversi videogiochi in catalogo, pur non avendo un hardware potente da sfruttare lasciando che a elaborare i giochi siano i server NVIDIA. Il servizio, naturalmente, richiede un abbonamento mensile.

Smart TV LG 32 pollici: l’offerta Amazon

La smart TV LG 32LQ63006LA è un ottimo televisore economico che, nonostante le specifiche tecniche più modeste rispetto ad altri dispositivi, è in grado di svolgere egregiamente le funzioni per cui è stato progettato. Che si tratti di intrattenimento base, per vedere i classici canali del Digitale Terrestre, o che si scelga un sistema più avanzato, con lo streaming e tutte le potenzialità di una smart TV, questo apparecchio è la soluzione ideale per chi vuole cambiare il televisore di casa, o aggiungerne uno, spendendo poco.

Il prezzo di listino è di 319 euro che già di suo non è eccessivo, ma grazie all’offerta Amazon, l’utente potrà acquistarlo a 204 euro (-36%, -115 euro). Un vero affare da non lasciarsi sfuggire.

