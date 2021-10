Smart TV Metz 4K da 55 pollici: qualità tedesca a prezzo cinese

Tra i marchi più scelti dagli acquirenti di Smart TV si sta facendo largo, lentamente ma senza sosta, un produttore tedesco poco noto ai più: è Metz e, nonostante sia una azienda con oltre 80 anni di storia, i pochi che la conoscono sanno chi è solo perché è tra gli sponsor della Juventus. Eppure, a guardare le specifiche tecniche dei suoi prodotti, ci sarebbe ben altro di cui parlare.

Metz, infatti, sta costruendo una gamma completa di Smart TV di tutte le fasce: prodotti entry level con risoluzione HD, modelli di fascia media a LED con risoluzione 4K e, infine, recentemente ha presentato i nuovi Smart TV 4K OLED. I modelli più interessanti di Metz, al momento, sono quelli della serie MUC7000, cioè i televisori 4K a LED con sistema operativo Android TV. Disponibili nelle diagonali da 43, 50, 55 e 65 pollici, questi smart TV iniziano a “dar fastidio" ai nomi ormai affermati della fascia bassa e media del mercato. In particolare a Hisense e TCL, due brand concorrenti diretti di Metz nella fascia di prezzo sotto i 500 euro. Ma cosa hanno di particolare gli Smart TV Metz MCU7000? Un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche, come dimostra il modello da 55 pollici.

Smart TV Metz MCU7000 4K 55 pollici: caratteristiche tecniche

Il televisore smart Metz MCU7000 da 55 pollici è un modello LED 4K con illuminazione diretta (Full LED), la più semplice tra quelle possibili. Il design di questo modello è teutonico, ma efficace: cornici sottilissime e quasi invisibili (fatta salva quella inferiore, che resta visibile a TV accesa), profondità massima di 7,5 centimetri, disposizione molto ordinata delle connessioni, tutte al posteriore.

Connessioni che, in questo modello, non sono poche: 3 HDMI (una con ARC), 2 USB, un ingresso di rete LAN (ma ovviamente ci sono anche il WiFi e il Bluetooth 5.0), un ingresso AV analogico e uno SPDIF digitale ottico. L’audio è compatibile con Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dts Studio Sound ma, come sempre nelle Smart TV moderne, è appena sufficiente: l’ormai universale stereo 10+10 Watt.

Dal punto di vista della qualità di visione siamo di fronte ad un modello che non eccelle, ma neanche sfigura, in nessun ambito e troviamo anche la compatibilità con l’HDR10 e l’HLG. Dal punto di vista smart, infine, troviamo il sistema operativo Android TV 10 di Google e la compatibilità con Google Assistant e migliaia di app, tra le quali le immancabili app per lo streaming.

Smart TV Metz MCU7000 4K 55 pollici: quanto costa

La Smart TV Metz MCU7000 da 55 pollici, quindi, è un buon televisore tuttofare per chi non chiede prestazioni video altissime, ma ha solo bisogno di una TV di grandi dimensioni e con risoluzione 4K per vedere i contenuti in streaming o in digitale terrestre/satellitare (ha entrambi i decoder) e, soprattutto, vuole un modello con la parte smart al passo coi tempi.

Per tutti questi telespettatori, e sono veramente la maggior parte, questa TV Metz della serie MCU7000 è un’ottima scelta anche in vista del prezzo di listino: 469,99 euro. Al momento, tra l’altro, su Amazon c’è un piccolo sconto e il prezzo finale scende a 409,99 euro (-60 euro, -13%).

Smart TV Metz MCU7000 4K 55 pollici – Tecnologia Full LED – Android TV 10

Se rientrate nella categoria di utenti appena descritta, quindi, vi invitiamo a provare questo modello di Smart TV 4K di Metz: è una valida alternativa ai modelli di Hisense, TCL o altri brand cinesi famosi ed affidabili.