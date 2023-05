Smart TV, il prezzo è bassissimo: minimo storico

Non tutti gli smart TV low cost sono uguali tra loro. Spesso e volentieri, infatti, quando si acquista un televisore economico si è costretti a "scendere a patti" e fare delle rinunce. Magari la qualità delle immagini non sarà eccezionale; oppure la piattaforma smart avrà poche funzioni, difficili da trovare in menu poco intuitivi.

Non è assolutamente questo il caso dello smart TV Metz Serie MTC6000, oggi tra le migliori offerte disponibili su Amazon. L’apparecchio dello storico produttore tedesco garantisce infatti un’esperienza visiva di assoluto livello, con immagini caratterizzate da colori e tonalità realistiche. Sfruttando poi le funzionalità della piattaforma Android TV, potrete accedere a migliaia e migliaia di contenuti multimediali, con la possibilità di controllare il tutto grazie a comandi vocali.

Smart TV Metz Serie MTC6000 da 42 pollici

Metz smart TV 42 pollici Serie MTC6000 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Facile da utilizzare e dotato di un pannello FullHD da 42 pollici, lo smart TV Metz Serie MTC6000 garantisce un’esperienza visiva di ottimo livello. Merito della tecnologia LED a regolazione automatica della luminosità, grazie alla quale otterrete immagini caratterizzate da colori vividi e immagini realistiche. Potrete così guardare i vostri programmi preferiti con il massimo della qualità possibile.

La piattaforma Android TV, poi, dà la possibilità di accedere a migliaia di contenuti multimediali – anche gratuiti – direttamente dal tuo TV. Sviluppata a partire dal sistema operativo per smartphone, permette di vedere le tue serie TV e film preferiti dalle piattaforme streaming più famose, ma non solo. Potrai installare applicativi di vario genere, accedendo direttamente a uno degli store più forniti oggi disponibili.

Non solo: grazie a Chromecast potrai effettuare con semplicità il mirroring di computer e smartphone compatibili. Potrai mostrare sullo schermo grande del TV le pagine web che stai navigando dal PC, oppure foto e video realizzati e archiviati nella memoria del telefonino. E grazie alla compatibilità con Assistente Google, potrai gestire il TV con semplici comandi vocali: scarica l’app Android TV sul tuo dispositivo e gestiscila con la tua voce.

Metz, lo smart TV 42 pollici costa pochissimo: offerta e prezzo finale

Un apparecchio valido e versatile, capace di offrire un’ottima qualità video e funzionalità smart avanzate e paragonabili a quelle di TV di livello superiore. Anche se la scheda tecnica dello smart TV Metz è estremamente valida, infatti, il costo è decisamente interessante: grazie allo sconto del 33% lo paghi solamente 199,99 euro, con un risparmio di 100 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore tedesco.

