Panasonic, lo smart TV lowcost oggi costa pochissimo: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Panasonic

Trovare uno smart TV di piccole dimensioni per la camera da letto o per la cucina e che occupi poco spazio è diventata oramai complicato. Sul mercato si trovano solamente televisori con schermi grandi e solitamente il "taglio" più piccolo è quello da 32 pollici. Per questo motivo quando si trova un TV da 24" e con sistema operativo Android TV non bisogna far altro che acquistarlo subito. A maggior ragione se questo televisore è realizzato da un colosso della tecnologia come Panasonic e assicura tecnologie di ultima generazione come il supporto a Google Assistente.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

La notizia importante di oggi, però, riguarda il prezzo a cui lo troviamo. Il televisore Panasonic da 24 pollici, infatti, è in offerta con uno sconto del 48%. Praticamente lo paghi la metà e approfitti del prezzo più basso di sempre. Una promo così non la si vedeva da tempo per un televisore, ma bisogna essere molto veloci. La promo, infatti, potrebbe terminare da un momento all’altro: al momento è uno dei TV più venduti sul sito di e-commerce.

Smart TV Panasonic 24 pollici

Smart TV Panasonic 24": le caratteristiche tecniche

Non è semplice trovare uno smart TV con Android TV integrato e con uno schermo da 24". Si tratta di un "taglio" oramai abbandonato dalle aziende, ma fortunatamente questo modello Panasonic è quanto di meglio di possa trovare sul mercato. Dimensioni contenute grazie a cornici praticamente inesistenti.

Passando alle caratteristiche un po’ più tecniche, il televisore ha uno schermo con risoluzione HD: la qualità delle immagini, anche grazie alle dimensioni ridotte, è elevata e c’è anche il supporto all’HDR.

Il vero game changer di questo smart TV Panasonic, però, è la presenza del sistema operativo Android TV, uno dei migliori quando si tratta di televisori intelligenti. Massima compatibilità con le più importanti piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay. Ma non finisce qui. La presenza di Android TV assicura il supporto a Google Assistente che ti permette di controllare le funzioni principali del televisore tramite un semplice comando vocale: puoi lanciare un’app oppure alzare o abbassare il volume senza utilizzare il telecomando. Ma non solo. Tramite il TV puoi gestire gli altri dispositivi intelligenti presenti in casa, come ad esempio le lampadine.

Integrato nel TV c’è anche Google Chromecast che ti permette di trasmettere sullo schermo i contenuti (foto e video) presenti sullo smartphone. Insomma, uno smart TV completo che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Smart TV Panasonic 24 pollici: offerta, prezzo e sconto

Questa nuova settimana non poteva cominciare in maniera migliore. Oggi troviamo questo smart TV Panasonic in offerta a un prezzo di 149,99€ grazie allo sconto del 48%. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Ma non solo. È anche una delle migliori offerte di tutto il web per un televisore del genere. C’è, inoltre, la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il televisore viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Approfittane ora e non farti scappare questa super promo.

Smart TV Panasonic 24 pollici