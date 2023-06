Smart TV Philips con soundbar da 240 W: lo sconto è imperdibile

Per acquistare un nuovo Smart TV in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso è necessario valutare, con molta attenzione, le opzioni disponibili, considerando dimensioni, comparto tecnico e piattaforma software. A soddisfare tutti i requisiti di un ottimo TV di nuova generazione è il Philips 50PUS8507. Si tratta di un modello con pannello LED 4K con diagonale di 50 pollici e piattaforma smart Android TV. Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il TV Philips in bundle con la soundbar da 240 W beneficiando di uno sconto sulla spesa complessiva di ben 300 euro.

La promozione disponibile in questo momento su Amazon rappresenta l’occasione giusta per rinnovare il proprio salotto con un bundle esclusivo Smart TV + soundbar. Con l’offerta in corso è possibile, infatti, acquistare il TV Philips 50PUS8507 con soundbar abbinata al prezzo scontato di 649 euro. C’è anche la possibilità di acquistare il solo TV: in questo caso, il prezzo è ridotto 593 euro con un taglio del 26% rispetto al listino. In entrambi i casi, l’offerta rappresenta il prezzo minimo storico su Amazon per il prodotto.

Philips 50PUS8507: il TV giusto su cui puntare

Il TV di Philips è uno dei modelli più interessanti sul mercato per rapporto qualità/prezzo, abbinando un pannello di ottima fattura ad un comparto software eccellente e ricco di applicazioni. Il modello di casa Philips è dotato di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Si tratta di una dimensione equilibrata che permette al TV di adattarsi in vari ambienti, trovando posto sia nelle stanze piccole che nei salotti più ampi.

Il design è particolarmente ricercato e rifinito: i bordi del pannello sono ridotti al minimo e il TV è sorretto da un doppio stand ma c’è anche la possibilità di installazione al muro. A gestire il funzionamento del TV c’è il processore Philips P5, in grado di regolare luminosità e colori per offrire un’immagine sempre di ottima qualità. Non mancano, inoltre, numerose opzioni per regolare il funzionamento del pannello, adattando la resa cromatica alle proprie preferenze.

Lato software, invece, si va sul sicuro: Philips 50PUS8507 può contare su Android TV, sempre aggiornato e ricco di applicazioni, già preinstallate oppure scaricabili tramite il PlayStore. Il telecomando, inoltre, include alcuni collegamenti rapidi alle app più diffuse come Netflix e Prime Video. Da notare, inoltre, che il TV include il sistema Ambilight, con tre LED posizionati su 3 lati dello schermo e in grado di "adattare" l’illuminazione alle immagini proposte sullo schermo.

Il TV di Philips presenta un ottimo comparto audio integrato ma per una marcia in più è possibile sfruttare il bundle e affidarsi alla soundbar Philips TAB8505 con potenza da 240 W e audio 3D di Dolby Atmos, con anche il supporto al subwoofer wireless e la compatibilità DTS Play-Fi per creare una configurazione audio surround. Soundbar e TV sono compatibili con Google Assistant e Alexa.

Il bundle TV + soundbar di Philips è una vera occasione

La nuova offerta Amazon dedicata al bundle composto dal TV Philips 50PUS8507 e dalla soundbar da 240 W abbinata è uno degli affari del giorno su Amazon. Il prezzo ridotto a 649 euro, infatti, è l’occasione giusta per rinnovare l’impianto di casa con prodotti di qualità e con un ottimo prezzo. Anche l’offerta dedicata al solo TV, proposto a 593 euro può essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV completo e dall’ottimo prezzo.

