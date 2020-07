Arrivano gli smart TV "Ready for PlayStation 5": le caratteristiche

Per avere la migliore esperienza possibile con la PS5 è necessario avere anche uno smart TV che supporti almeno la risoluzione 4K e i 120 frame per secondo. Per capire quali sono gli smart TV compatibili con queste caratteristiche, Sony ha lanciato la sigla “Ready for PlayStation 5”. Tutti i televisori che permetteranno di usufruire al massimo delle caratteristiche della console, avranno una sorta di bollino di riconoscimento.

L’azienda giapponese ha anche pubblicato una lista di tutti gli smart TV Sony che sono già compatibili con lo standard “Ready for PlayStation 5”. Ci sono sicuramente i televisori Full Array LED 4K HDR XH90 e Full Array LED 8K HDR ZH8, che oltre alla possibilità di giocare con risoluzione 4K a 120 frame per secondo, offrono un input lag di soli 7,2ms, rendendo il gioco ancora più fluido e immediato. Una caratteristica da tenere in considerazione soprattutto nei titoli multiplayer online dove anche un solo millisecondo può fare la differenza.

Oltre alle caratteristiche tecniche i televisori Sony avranno anche la modalità Gioco BRAVIA che permette di giocare con la PS5 con una bassa latenza.

Quali sono i televisori Bravia “Ready for PlayStation 5”

Il modello ZH8 addirittura supporta la risoluzione 8K per tutti i giochi che permetteranno di giocare con una definizione così elevata. Queste caratteristiche ancora non sono disponibili sui singoli televisori, ma verranno rilasciate prima dell’uscita della PS5 (fissata per le festività natalizie 2020) tramite un aggiornamento firmware.

