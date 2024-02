Samsung, questo smart TV a un prezzo stacciato: costa la metà

Fonte foto: Samsung

Una delle migliori offerte del giorno e la miglior promo tra gli smart TV. Da oggi su Amazon trovi il televisore smart Samsung QE55Q60C da 55 pollici e da poco uscito sul mercato in offerta con uno sconto straordinario del 47% e lo paghi praticamente la metà. Per questo modello si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui aggiungere tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la spedizione rapida e veloce. Una promo del genere per uno smart TV non la si vedeva da veramente tanto tempo su Amazon e questo la rende ancora più unica.

Lo smart TV Samsung ha tutto quello che si cerca solitamente in un televisore di questo genere, a partire da uno schermo di grandi dimensioni, ma con un design compatto. A fare la differenza, però, è soprattutto la qualità del pannello che assicura colori brillanti e immagini super definite grazie alla tecnologia Quantum Dot. Il televisore è dotato anche dello Smart Hub, la piattaforma sviluppata da Samsung nella quale puoi trovare suggerimenti su cosa vedere la sera e puoi installare tutte le principali piattaforme di video streaming. Un televisore completo e che oggi trovi un prezzo super vantaggioso.

Non è un’offerta qualsiasi, ma la miglior promo del giorno per quanto riguarda uno smart TV. Da oggi trovi il televisore Samsung QE55Q60 in offerta a un prezzo di 553,99 euro grazie allo sconto del 47%. Praticamente è come se lo paghi la metà e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che su attiva in fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino a 30 giorni dall’acquisto.

Cos’ha di così speciale questo televisore Samsung a parte lo sconto del 47%? Tanto altro! Partiamo dallo schermo che, per forza di cose, è il primo aspetto che ci balza agli occhi: parliamo infatti di un display da ben 55 pollici con risoluzione 4K, basato su una combinazione di funzioni che rendono i colori vividi ma al contempo estremamente naturalistici. Dotato anche di un processore Quantum Lite 4K per immagini con la miglior risoluzione possibile e il Quantum Dot per un miliardo di sfumature e colori mozzafiato. E ancora, la funzione Quantum HDR per colori brillanti, dettagli definiti e neri più profondi. Per evitare che gli occhi si stanchino e per avere un contrasto naturale, non manca la funzione Dual LED: si tratta della sofisticata retroilluminazione a LED caldi e freddi per un contrasto più intenso.

Ma non solo video. Questa smart tv Samsung offre tanto anche per quanto concerne l’audio, grazie al sistema OTS Lite: parliamo di un Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva. A ciò va aggiunta la funzione Q-Symphony per una perfetta armonia tra gli altoparlanti del televisore ed eventuali soundbar che acquisterai in seguito o già in tuo possesso. Quanti giocano potranno beneficiare della funzione Gaming Hub, per accedere ai giochi in modo facile e veloce avendoli tutti in un unico posto. Proprio come la funzionalità SmartThings che è molto comoda per controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla tv.

