Samsung, questo è lo smart TV da 43” da comprare oggi: sconto esagerato

Non avere uno spazio sufficiente per uno smart TV dalle dimensioni big (dai 55" pollici in su) non ci deve privare della possibilità di avere in casa un dispositivo con tecnologie di ultima generazione e soprattutto con un pannello che assicura ottime immagini e con la miglior risoluzione possibile. Se siete alla ricerca di un televisore di questo genere, oggi troviamo in offerta uno dei migliori smart TV da 43" disponibili in questo momento su Amazon. Stiamo parlando dello smart TV Samsung QE43QN90 con tecnologia Neo QLED, uno dei cavalli di battaglia dell’azienda sudcoreana.

Oggi ne parliamo non solo per le sue caratteristiche davvero molto interessanti, ma soprattutto per l’offerta disponibile su Amazon che permette di acquistarlo al minimo storico grazie a uno sconto straordinario del 50%. Lo si paga esattamente la metà risparmiando ben 700€. A questo prezzo diventa immediatamente un best-buy e alla portata di molti, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Approfittatene immediatamente: non ve ne pentirete.

Samsung QE43QN90: le caratteristiche

Dimensioni compatte, qualità eccezionale. Questo smart TV Samsung da 43 pollici è quanto di meglio possiate trovare in questa categoria. Il merito è soprattutto del pannello scelto dall’azienda sudcoreana: risoluzione 4K UHD (uno standard per questi dispositivi), con tecnologia Quantum HDR che grazie al processore neurale e ai pixel autoilluminanti potenzia la gamma dei livelli di luce sul TV. I contrasti sono elevati e i dettagli perfetti in ogni situazione. Il merito è anche e soprattutto del processore Neural Quantum 4K, uno dei migliori disponibili per i televisori intelligenti. Combinando la potenza dei chip con quella dell’intelligenza artificiale, il processore è in grado di analizzare ogni singola immagini e regolare in automatico la luminosità e la qualità, in modo che tutto sia alla miglior risoluzione possibile. Inoltre, il processore gestisce anche l’audio 3D grazie al supporto al Dolby Atmos per un’esperienza sonora simile a quella del cinema. L’audio avvolge completamente la stanza.

La stessa cura è presente anche nella parte dedicata all’entertainment. Sul televisore troviamo il sistema operativo Tizen e la piattaforma Samsung Smart Hub che raccoglie tutta l’offerta di intrattenimento disponibile in un unico spazio virtuale. Puoi installare tutte le principali piattaforme di video streaming (e anche di musica) e scegliere in pochissimi secondi cosa vedere. La piattaforma ti suggerisce contenuti in base ai tuoi gusti. Con la funzione SmartThings TV puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente sul divano, basta utilizzare il telecomando o la tua voce.

Per gli amanti dei videogame è presente anche una sezione gaming con un hub dove puoi trovare le princiapli app di cloud gaming e i giochi più importanti disponibili per Xbox. Con la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro la frequenza di aggiornamento può arrivare fino a 144Hz in modo che l’esperienza videoludica sia frenetica e fluida.

Smart TV Samsung: offerta, prezzo e sconto Amazon

Oggi troviamo il televisore Samsung QE43QN90 in offerta a un prezzo di 699€, con uno sconto del 50%. A metà prezzo è uno dei migliori televisori che possiate acquistare in questo momento sul web: la qualità è elevatissima e difficilmente ve ne pentirete. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche del miglior prezzo web. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la consegna sono curati da Amazon e per fare il reso hai a disposizione 30 giorni dall’acquisto.

