Samsung, smart TV 43 pollici in sconto al minimo storico

Acquistare un nuovo Smart TV diventa ancora più conveniente e scegliere un modello della gamma TV di Samsung rappresenta, in questo momento, un’ottima soluzione per spendere poco senza scendere a compromessi sulla qualità. La gamma di TV Samsung Crystal UHD può essere, infatti, la scelta giusta per acquistare un nuovo TV davvero conveniente, grazie ad un pannello di ottima qualità e ad una piattaforma Smart completa.

Per acquistare un nuovo Smart TV è, quindi, possibile affidarsi ad uno dei modelli Samsung TV Crystal UHD della serie 8570. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sul modello da 43 pollici (UE43BU8570UXZT) beneficiando di uno sconto del 43% che porta il prezzo fino a 399 euro. Per chi ha bisogno di un TV con diagonale maggiore, invece, non mancano le soluzioni alternative come il 55 pollici disponibile, sempre su Amazon, con uno sconto del 45%. In questo caso, il prezzo è di appena 498 euro.

TV Samsung Crystal UHD

Smart TV Samsung Crystal UHD: tanta qualità a prezzo ridotto

La serie di Smart TV Crystal UHD propone un pannello 4K di ottima fattura ma con una spesa ridotta, puntando tutto sul rapporto qualità/prezzo. Alla base della famiglia di TV della casa coreana c’è il processore Crystal 4K, ottimizzato per garantire un’immagine di alto livello, anche tramite il sistema di upscaling.

Questo sistema permette di visualizzare contenuti in bassa risoluzione, come quelli del digitale terrestre, sfruttando appieno il pannello 4K del TV Samsung grazie alla possibilità di incrementarne la risoluzione. Per una resa cromatica ottimale, inoltre, questi TV possono contare sula tecnologia Dynamic Crystal Colour.

Da non sottovalutare, inoltre, l’eccellente comparto "smart" dei TV Samsung. Per un accesso semplificato ai contenuti di tutte le principali app di streaming, infatti, c’è Smart Hub, vero e proprio punto di riferimento per gli utenti. Da notare la possibilità di accedere a tutti i contenuti di Samsung TV Plus e di sfruttare l’integrazione con SmartThings, la piattaforma per i dispositivi IoT di Samsung, e con gli assistenti vocali, come Alexa, Bixby e Google Assistant che consentono di gestire il TV con la propria voce. Si tratta di un vero e proprio ecosistema software in grado di rendere il TV il punto di riferimento "smart" di casa.

Un’offerta imperdibile per i TV di Samsung

I TV della gamma Crystal UHD di Samsung sono, quindi, protagonisti di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. In particolare, il modello da 43 pollici è disponibile al prezzo scontato di 399 euro, con un taglio del 43% rispetto al suo prezzo standard. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello. Da non sottovalutare anche l’offerta dedicata al 55 pollici, proposto a 498 euro con uno sconto del 45% e, anche in questo caso, al prezzo più basso di sempre su Amazon.

In promozione ci sono anche i modelli da 65 pollici e 75 pollici, proposti rispettivamente a 729 euro e 979 euro che possono rappresentare l’occasione giusta per acquistare un TV di grandi dimensioni ad un prezzo contenuto ma senza compromessi sulla qualità. È possibile scegliere la versione desiderata del TV direttamente dalla pagina Amazon del prodotto. Su tutti i modelli, inoltre, è possibile beneficiare della consegna gratuita in pochi giorni lavorativi.

