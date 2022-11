Smart TV Samsung: 75 pollici al minimo storico

Quando si parla di Smart TV, la diagonale oggi preferita dagli italiani è quella da 50 o 55 pollici al massimo: la TV non occupa troppo spazio in salotto, non bisogna posizionarsi troppo lontano per vederla bene e, soprattutto, non costa troppo. C’è, però, anche chi sogna di avere in soggiorno una TV gigante e, oggi, probabilmente potrà avverare il suo sogno: la Smart TV Samsung Q60B da 75 pollici è in offerta su Amazon e il suo prezzo non è stato mai così basso.

Samsung Q60B – Smart TV QLED 4K – Diagonale 75 pollici

Smart TV Samsung Q60B QLED: caratteristiche tecniche

Il cuore della Smart TV Samsung Q60B QLED 4K UHD è il processore Quantum Lite 4K e il sistema operativo, che gestisce tutte le attività smart, è il ben noto e affidabile Tizen per il quale sono disponibili le app di straming più diffuse, come Prime Video, Netflix, Disney+ e tantissime altre. Disponibili anche gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby.

Il display di tipo QLED misura 75 pollici, è certificato HDR10+, ha una frequenza di aggiornamento di 50 Hz. I contrasti tra nero e colori sono migliorati dalla tecnologia Ultra HD Dimming, che spegne micro-zone dello schermo. Con la tecnologia Quantum Dot, invece, i colori sono più brillanti e luminosi.

L’impianto audio ha una potenza di 20W e la tecnologia OTS (Object Tracking Mode), che fa sembrare il suono in movimento al pari delle immagini. Tra le connessioni disponibili troviamo 3 porte HDMI (di cui una con eArc), 2 porte USB, il Bluetooth e il WiFi.

Smart TV Samsung Q60B QLED: l’offerta amazon

La Smart TV Samsung Q60B da 75 pollici ha un prezzo di listino di 1.899 euro, che non è certo alla portata di tutti. Samsung, però, sta cercando di spingere moltissimo i modelli QLED e quindi oggi è possibile comprare questa TV con un forte sconto su Amazon: grazie all’offerta Samsung Q60B da 75 pollici costa 1.319 euro (-31%, -580 euro).

