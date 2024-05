Quando esce il film sequel È colpa tua?

Fonte foto: Prime Video

La storia di Noah e Nick è appena cominciata: c’è ancora molto da raccontare e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà. Lo sa bene Prime Video, che dopo i clamorosi numeri di È colpa mia? (diventato il film non in lingua inglese che ha avuto più successo nella storia della piattaforma di streaming) si è affrettato a confermare i due sequel cinematografici, ovvero È colpa tua? e È colpa nostra?. La produzione del secondo e del terzo film è iniziata ufficialmente nell’estate del 2023, ma solo in questi giorni Prime Video ha confermato la data di uscita di È colpa tua?, che sarà disponibile in streaming entro la fine del 2024.

Culpables, in arrivo il secondo film

I film Original spagnoli È colpa mia? (già disponibile su Prime Video), È colpa tua? (in arrivo fra pochi mesi) e È colpa nostra? (in produzione) compongono l’adattamento cinematografico della trilogia letteraria di grande successo Culpables, firmata da Mercedes Ron.

Come il primo film, anche il sequel è diretto da Domingo González, che torna anche in veste di sceneggiatore insieme a Sofía Cuenca.

Culpables 2: il cast di È colpa tua?

Prodotto da Pokeepsie Films con Álex de la Iglesia e Carolina Bang nel ruolo di produttori, È colpa tua? avrà ancora come protagonisti Nicole Wallace (già vista in Skam Spain) e Gabriel Guevara (Tomorrow is Today) nel ruolo di Noah e Nick.

Nel cast del sequel tornano anche Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona ed Eva Ruiz. Le new entry invece sono Goya Toledo (vista in Amores perros e qui nel ruolo di Anabel), Gabriela Andrada (che interpreta Sofía), Álex Béjar (nei panni di Briar), Javier Morgade (nel ruolo di Michael), Felipe Londoño (che veste i panni di Luca) e Fran Morcillo (visto in Money Heist e qui nel ruolo di Simón).

La trama di È colpa tua: cosa aspettarsi dal sequel

Nel film È colpa mia? l’amore tra Noah e Nick è sbocciato ufficialmente, anche se nel finale si intuisce che ci saranno alcuni ostacoli da superare: i genitori della coppia, infatti, sembrano determinati a separarli.

Così proveranno a fare nel sequel È colpa tua, ma non sarà questo il solo elemento a minare la stabilità della coppia. Nick inizia infatti a lavorare e ha a che fare con una ex fidanzata in cerca di vendetta; invece, Noah comincia a frequentare l’università e conosce nuove persone.

Quando esce il sequel È colpa tua?

Il film Original spagnolo È colpa tua?, sequel di È colpa mia?, sarà disponibile a dicembre 2024 su Prime Video. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.