Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia del nuovo Redmi Pad Pro. Si tratta di un tablet di fascia media, presentato lo scorso mese di aprile in Cina, con buone specifiche e un prezzo accessibile, che punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato italiano, posizionandosi al di sotto (come fascia di prezzo) di protagonisti del mercato come iPad 10 di Apple e i Galaxy Tab S9 FE di Samsung.

Redmi Pad Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi Pad Pro è dotato di display IPS LCD da 12,1 pollici di diagonale, con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate massimo di 120 Hz e rapporto tra le dimensioni di 16:10. Il pannello ha una luminosità di 500 nit ed è protetto dal vetro Gorilla Glass 3.

Il chip scelto da Xiaomi per il suo nuovo tablet è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Questo SoC, realizzato con processo produttivo a 4 nm, è già stato utilizzato dalla casa cinese che lo ha incluso tra le specifiche del Redmi Note 13 Pro 5G.

Questo chip è affiancato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage UFS 2.2 oltre che da una batteria da 10.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Ci sono anche un sistema di quattro altoparlanti con Dolby Atmos, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e una fotocamera posteriore da 8 Megapixel.

Il nuovo Redmi Pad Pro può utilizzare il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 ed è dotato di un jack audio da 3,5 mm. Non c’è, invece, la possibilità di utilizzare la rete dati. Il tablet è disponibile in tre colorazioni (Graphite Gray, Mint Green, Ocean Blue) e misura 280 x 181,85 x 7,52 mm per un peso di 571 grammi.

Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Per il momento, Xiaomi non ha chiarito quale sarà il supporto software garantito per il tablet che dovrebbe ricevere almeno 3 major update, come per il Redmi Pad. Tra gli accessori troviamo la Redmi Pad Pro Keyboard e la Redmi Smart Pen (con 4.096 livelli di pressione) .

Redmi Pad Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Pad Pro è in vendita in Italia a partire da oggi, 20 maggio. Sono disponibili due versioni:

6 GB di RAM e 128 GB di storage con un prezzo di 329,90 euro

con un prezzo di 8 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo di 369,90 euro

Fino al prossimo 11 giugno, la versione 6/128 GB viene venduta in bundle con la cover mentre la versione 8/256 GB è in bundle con la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen, accessori acquistabili anche separatamente, per chi sceglie la versione base del tablet, con un prezzo, rispettivamente, di 99,90 euro e 79,90 euro.