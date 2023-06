Smart TV Samsung 50 pollici: con lo sconto costa meno della metà

Samsung QE50Q80BATXZT è una Smart TV QLED di fascia intermedia per l'intrattenimento di tutti i giorni, e ora è disponibile in super sconto grazie ad Amazon

Il mondo delle Smart TV di fascia intermedia è in costante evoluzione, spesso però i prezzi non sono così accessibili come si crede e gli utenti si ritrovano costretti a virare verso la fascia di prezzo inferiore pur di rinnovare i dispositivi di casa. L’ideale sarebbe poter comprare una TV con buone caratteristiche tecniche, che sia semplice da usare e con, ovviamente, un prezzo ragionevole.

Per rispondere a queste esigenze l’esempio perfetto è la Smart TV QLED Samsung QE50Q80BATXZT, un televisore caratterizzato dalla grande qualità costruttiva propria di Samsung, da sempre una garanzia nel mondo dell’elettronica di consumo.

Se a questo aggiungiamo una scheda tecnica discreta e l’ottima offerta di Amazon è davvero difficile passare oltre e ignorare lo sconto di oltre 500 euro sul prezzo di listino.

Samsung QE50Q80BATXZT – Smart TV 50 pollici – Tizen OS

Samsung TV QLED QE50Q80BATXZT: scheda tecnica

Il Samsung TV QLED QE50Q80BATXZT ha un pannello QLED (quindi LED-LCD, ma con uno strato di Quantum Dot per migliorare i colori) da 50 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 50 Hz.

Il processore è un Samsung Quantum 4K che garantisce immagini di buon livello, perfette per chi è alla ricerca una televisione per la vita di tutti i giorni ma che non vuole rinunciare a quel qualcosa in più in termini di qualità.

A questo fine entrano in gioco gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sviluppati da Samsung per analizzare e processare i fotogrammi in tempo reale e migliorare resa visiva. La Smart TV è inoltre compatibile con i formati HDR, HDR10+e HLG, ma non con il Dolby Vision (per scelta tecnica di Samsung, su tutte le sue TV).

Interessante anche il comparto audio e il TV Samsung QLED QE50Q80BATXZT è compatibile con l’Object Tracking Sound, che consente una riproduzione sonora dinamica e in grado di "seguire" il movimento degli oggetti mentre passano sullo schermo.

Grazie alla tecnologia Q-Symphony questa Smart TV può essere collegata e sincronizzata con una soundbar di Samsung, in modo da usare entrambi gli impianti audio contemporaneamente. In pratica Q-Symphony divide le frequenze sonore, invinandone alcune agli altoparlanti della TV e altre alla soundbar.

La tecnologia SpaceFit Sound, invece, ottimizza il suono riprodotto dalla TV adattandolo alle caratteristiche della stanza: un microfono integrato analizza l’eventuale eco e corregge l’output della TV.

Il sistema operativo Samsung Tizen che garantisce l’accesso allo store digitale dell’azienda per scaricare moltissime applicazioni, tra cui quelle per le piattaforme di streaming più famose come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Sul fronte delle connessioni, troviamo 4 porte HDMI, 2 porte USB, 1 porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e l’ingresso ottico. Presenti anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Non mancano nemmeno le funzioni legate ad Alexa e Google Assistant, che consentiranno all’utente di gestire tutte le funzionalità del televisore utilizzando i comandi vocali. Sempre tramite la voce sarà possibile utilizzare anche tutti gli altri dispositivi per la smart home connessi con gli assistenti vocali.

Presenti, infine, anche le modalità Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro, pensate per i gamer per garantire loro una maggior frequenza di aggiornamento dello schermo per un’esperienza di gioco di alto livello.

Samsung TV QLED QE50Q80BATXZT: l’offerta su Amazon

Il Samsung TV QLED QE50Q80BATXZT è un dispositivo di fascia intermedia, perfetto per chi ha bisogno di un televisore affidabile e con le funzionalità smart che, ormai, sono praticamente imprescindibili dentro ogni abitazione.

Il prezzo di listino è di di 1.199 euro, tuttavia, grazie ad Amazon questa Smart TV è in sconto e può essere acquistata a 548 euro (-54%, -651 euro). Un’offerta interessante, perfetta per chi ha bisogno di rinnovare il televisore principale di casa e sta aspettando solo l’occasione giusta per acquistare un dispositivo di buona fattura ma a un prezzo ragionevole.

