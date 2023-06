Smart TV OLED: il capolavoro Samsung è a metà prezzo

Il settore delle smart TV top di gamma ha molti meno modelli rispetto alle alte fasce di prezzo e, chiaramente, si tratta di dispositivi tecnologicamente impeccabili, dalle dimensioni generose e dai prezzi spesso inavvicinabili.

L’esempio calzante è la Smart TV OLED Samsung QE65S95BATXZT, un gigante da ben 65 pollici caratterizzato da una scheda tecnica di altissimo livello, pensata appositamente per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità. Con queste premesse, il prezzo non può che essere piuttosto elevato ma grazie ad Amazon, si può avere uno sconto di oltre 1.700 euro, un incentivo più che interessante che potrebbe spingere gli utenti a fare il grande passo verso gli schermi OLED.

Samsung QE65S95BATXZT – Smart TV 4K 65 pollici – Samsung Tizen

Smart TV OLED Samsung da 65 pollici: scheda tecnica

La Smart TV Samsung QE65S95BATXZT ha un display OLED da 65 pollici, con risoluzione 4K e refresh rate adattivo a 120 Hz. Parliamo, chiaramente, di un dispositivo di fascia alta caratterizzato da un pannello OLED con Quantum Dot, che garantisce una grande luminosità, colori vivaci e un’ottima nitidezza dell’immagine. Questo televisore è, inoltre, compatibile con i formati HDR, HDR10+ e HLG.

Il processore di questa TV è il Neural Quantum 4K che grazie alle reti neurali riesce a calcolare in tempo reale gli algoritmi che analizzano e ottimizzano l’immagine.

Nelle connessioni, troviamo 4 porte HDMI, 2 porte USB, 1 porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e l’ingresso ottico. Non mancano nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

L’impianto audio il televisore ha la modalità Adaptive Sound+ che, sfruttando gli algoritmi AI del processore, riesce a ottimizzare il suono analizzando lo spazio in cui è posizionato il televisore e il contenuto in riproduzione. Non manca nemmeno l’Object Tracking Sound, che serve a far sembrare che il suono "segue" il movimento degli oggetti che passano sullo schermo.

Inoltre con la tecnologia Q-Symphony il televisore può essere collegato a una soundbar Samsung, in modo da sfruttare entrambi gli impianti audio contemporaneamente, dividendo le frequenze sonore da riprodurre.

La Smart TV Samsung QE65S95BATXZT è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, che possono essere utilizzati per gestire le funzionalità del dispositivo tramite comandi vocali e per utilizzare tutti i device per la smart home connessi sui medesimi assistenti vocali.

Non mancano, infine, anche le tecnologie Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro, sviluppate appositamente per chi utilizza il televisore con una console di nuova generazione, che si sincronizza perfettamente con la TV.

Il sistema operativo è Samsung Tizen e permette di accedere allo store digitale dell’azienda sudcoreana mettendo a disposizioni moltissime applicazioni, tra cui quelle per le piattaforme di streaming più utilizzate come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Smart TV OLED Samsung da 65 pollici: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung QE65S95BATXZT è un dispositivo di fascia altissima che racchiude al suo interno solo il meglio della tecnologia sviluppata da Samsung. A fronte di questo è chiaro che il prezzo non possa essere contenuto e questo televisore, di listino, costa ben 3.499 euro. Tuttavia grazie ad Amazon e all’incredibile offerta proposta è possibile acquistarlo a 1.768,99 euro (-49%, – 1.729 euro) e a questo prezzo trovare di meglio è impossibile.

