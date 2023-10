Fonte foto: Sony

Le smart TV di casa Sony sono prodotti che non hanno bisogno di presentazione, in grado di unire specifiche tecniche di alto livello a un design sobrio ma molto elegante, che si adatta a qualsiasi contesto abitativo.

Non sorprende, dunque, che siano tra i dispositivi più amati dagli utenti, che sono alla costante ricerca dell’offerta perfetta per portarsene a casa uno senza spendere un capitale. Grazie ad Amazon questo è possibile e, per le prossime ore, il Sony Bravia KD-43X75WL da 43 pollici è disponibile a un prezzo davvero irripetibile.

Sony Bravia KD-43X75WL – Diagonale 43 pollici – Android TV

Sony BRAVIA 43 pollici: scheda tecnica

La Smart TV Sony Bravia KD-43X75WL ha uno schermo LCD da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 50/60 Hz. Tra le caratteristiche di questo televisore anche la possibilità di riprodurre i formati d’immagine HDR10, Dolby Vision e HLG.

Il processore è un X1 4K HDR e ha il compito di elaborare i sofisticati algoritmi di Sony per migliorare la qualità delle immagini in riproduzione, diminuendo il rumore, accentuando i colori e diminuendo gli artefatti dovuti alla compressione del flusso video.

Sempre il chip Sony X1 si occupa dell’upscaling, che permette di portare alla risoluzione 4K i contenuti di risoluzione inferiore (ad esempio tutti quelli del digitale terrestre), mantenendo alta la qualità.

L’audio viene riprodotto da due speaker bass reflex full range da 10 watt ciascuno. La TV è compatibile con i formati Dolby Audio, Dolby ATMOS, DTS Digital Surround. C’è anche una funzione per la calibrazione dell’impianto al fine di compensare i riverberi all’interno della stanza, quindi una sorta di autocalibrazione di toni e volumi.

Tra le opzioni di connettività troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 4.2, quattro ingressi HDMI, due porte USB, un ingresso ottico e una porta LAN. C’è sia il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 che quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, per cui al momento del prossimo switch-off gli utenti potranno continuare a vedere i loro programmi in chiaro preferiti senza dover comprare altri decoder esterni.

La modalità Game, da utilizzare con le console di nuova generazione, abilita l’Auto Mapping della Tonalità HDR, che regola in automatico le impostazioni dell’HDR sin dalla prima configurazione della console con il televisore, e l’Auto Low Latency Mode (ALLM), disponibile su due delle quattro porte HDMI presenti sul retro.

Il sistema operativo è Android TV con interfaccia Google TV, quindi la TV può installare (nei 32 GB di memoria disponibili) moltissime app, tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming, come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Paramount+, YouTube, RaiPlay e Mediaset Extra.

Presente anche Bravia Core, cioè il servizio di streaming dell’azienda giapponese (disponibile esclusivamente sui televisori Bravia), che garantisce l’accesso ai film prodotti da Sony Pictures.

Naturalmente la Smart TV Sony Bravia KD-43X75WL è compatibile anche con l’assistente vocale di Google che può essere utilizzato per regolare le impostazioni del televisore utilizzando semplicemente la propria voce.

Sony Bravia KD-43X75WL: l’offerta Amazon

Sony BRAVIA KD-43X75WL è una smart TV molto interessante che unisce buona parte delle migliori tecnologie dell’azienda giapponese alla versatilità di Android TV, che consente all’utente di accedere in tutta tranquillità al vasto ecosistema di applicazioni di Google da usare comodamente sul proprio televisore.

Il prezzo di listino è di 699 euro ma, grazie agli sconti su Amazon è possibile portare a casa questo televisore a 499 euro (-29%, -200 euro) lo sconto perfetto per cambiare un vecchio apparecchio domestico e passare a un sistema smart dalle grandi potenzialità e con la ben nota qualità dei prodotti di casa Sony.

