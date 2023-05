Smart TV Sony KD-55X85K da 55 pollici, mai vista a questo prezzo

La primavera, con l’arrivo in Italia dei nuovi modelli di Smart TV presentati tra fine 2022 e inizio 2023, è il momento ideale per acquistare i televisori della passata stagione a prezzi molto più convenienti.

Sony Bravia KD-55X85K è uno dei modelli da tenere sott’occhio: misura 55 pollici (la diagonale più amata dagli italiani: né troppo né troppo poco), ha un eccellente processore per l’elaborazione delle immagini, un sistema operativo universale, un brand solidissimo alle spalle e, grazie all’offerta Amazon in corso anche un ottimo prezzo su strada.

Sony KD-55X85K – Smart TV da 55 pollici – Pannello LED – Frequenza di aggiornamento 120 Hz

Sony Bravia KD-55X85K: caratteristiche tecniche

Le Smart TV Sony Bravia KD-55X85K ha un pannello LED da 55 pollici con risoluzione 4K, compatibilità con HDR10 e Dolby Vision e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il Sony Cognitive Processor X1 è il chip che si occupa di gestire i vari algoritmi di miglioramento delle immagini, in primis dell’upscaling: porta alla risoluzione di 4K tutte le immagini a risoluzione inferiore, digitale terrestre incluso, senza perdite di qualità.

Sempre il Sony Cognitive Processor X1 si occupa anche del Motionflow XR, funzione che crea fotogrammi aggiuntivi così da avere maggiore fluidità nelle scene con movimenti molto veloci e frenetici.

Con la funzione Triluminos Pro, invece, viene migliorata la riproduzione dei colori, grazie anche alla compatibilità con i formati HDR, Dolby Vision Bright e Dolby Vision Dark. C’è anche la calibrazione automatica dei contenuti Netflix.

Il comparto audio ha una potenza di 20W totali, erogati da una coppia di speaker da 10W ciascuno e dal sistema X-Balanced Speaker con altoparlanti a forma di goccia, che riproducono un suono pulito e potente.

Tra le connessioni disponibili, citiamo WiFi 5, Bluetooth 4.2, ingresso per antenna del Digitale Terrestre e Satellitare (entrambi di seconda generazione, quindi nessun problema con lo switch off), 4 HDMI e 2 porte USB.

La parte smart è gestita da Android TV con Google TV con Chromecast integrato e quindi la compatibilità con le app di streaming è massima. Non mancano gli assistenti vocali integrati, come Google Assistant e Amazon Alexa. C’è persino Apple Home Kit, per gestire da remoto anche tutti i dispositivi connessi all’ecosistema della mela morsicata.

Sony Bravia KD-55X85K: l’offerta Amazon

La Smart TV Sony Bravia KD-55X85K da 55 pollici ha un prezzo di listino di 1.169 euro, che rispecchia in pieno la scheda tecnica. Ma con l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il televisore a 779 euro (-33%, -390 euro). Si tratta di un ottimo prezzo per una TV di questo livello, dalla qualità elevatissima e di un marchio super affidabile.

