Smart TV TCL 50CF630: tanta sostanza in super offerta

Il mercato delle smart TV pullula di modelli economici che di solito puntano su prezzi concorrenziali, trascurando quasi completamente tutto il resto. Naturalmente quando si acquista un dispositivo di dimensioni generose, come un 50 pollici ad esempio, oltre al risparmio bisogna pensare anche al design e alle specifiche tecniche, perché con buone possibilità sarà l’apparecchio principale di casa e in quanto tale resterà acceso per molte ore e posizionato in bella vista.

Fortunatamente in commercio è possibile trovare dispositivi come la Smart TV TCL 50CF630, un televisore da 50 pollici capace di coniugare performance di buon livello, design accattivante e un prezzo estremamente contenuto. Se a tutto questo aggiungiamo anche uno sconto Amazon che consente agli utenti di risparmiare qualcosa sul prezzo finale, allora non devono esserci dubbi e bisogna procedere all’acquisto prima che termini l’offerta.

TCL 50CF630 – Smart TV 50 pollici – FireOS

Smart TV TCL 50CF630: scheda tecnica

La Smart TV TCL 50CF630 ha un pannello QLED da 50 pollici, con risoluzione 4K e refresh rate da 60 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con i formati HDR10, HDR10+ e Dolby Vision.

Le connessioni includono 4 porte HDMI 2.1, 2 porte USB 2.0, una porta Ethernet, il WiFi 5 e un ingresso audio digitale ottico. Non mancano, naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat. Nessun problema, dunque, quando arriverà finalmente lo switch-off dei vecchi canali TV.

Il televisore ha anche un sistema di altoparlanti integrati da 20W, composto da due speaker da 10 W. Garantita anche la compatibilità con Dolby Atmos.

La Smart TV TCL 50CF630 è una Fire TV e in quanto tale ha al suo interno il sistema operativo Fire OS, con il quale è possibile accedere allo store di Amazon e scaricare moltissime applicazioni, tra cui quelle per le piattaforme di streaming più note: Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Disney+, Raiplay, Mediaset Infinity e NOW.

Presente, naturalmente, anche Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, che consente di utilizzare e gestire il televisore e i diversi dispositivi Smart collegati alla rete di casa, utilizzando semplicemente i comandi vocali.

Infine, non manca nemmeno la modalità Game Master, sviluppata appositamente per i gamer, che promette una latenza bassissima e impostazioni dell’immagine specifiche per il gaming, perfette per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, soprattutto utilizzando una console di nuova generazione.

La Smart TV TCL 50CF630: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL 50CF630 è un apparecchio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetto per chi cerca un televisore con tutte le nuove funzionalità smart e una resa visiva impeccabile, caratterizzata da immagini nitide, colori brillanti e neri perfetti.

Il dispositivo, generalmente, può essere acquistato al prezzo di listino di 449 euro, che di suo non è nemmeno troppo alto per ciò che questa TV offre a chi l’acquista. Ma grazie all’offerta Amazon è possibile risparmiare qualcosa in più: il prezzo finale scende a 399,90 euro (-11%, -49,1 euro).

TCL 50CF630 – Smart TV 50 pollici – FireOS