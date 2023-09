Fonte foto: Amazon

L’estate è ormai agli sgoccioli, il brutto tempo è alle porte e, per la gioia dei più pigri, sta per iniziare una nuova stagione di divano&TV. Le proposte a disposizione non mancheranno neanche quest’anno, né quelle dei contenuti online disponibili sulle varie piattaforme di streaming, né quelle delle Smart TV di grande formato da acquistare, possibilmente in offerta, per vedere film, serie TV e partite.

Smart TV come la TCL 55P639, un modello 4K da ben 55 pollici dal prezzo estremamente competitivo, grazie ad una offerta oggi in corso su Amazon che taglia il prezzo di oltre un quarto e lo fa crollare ben sotto i 400 euro. Al momento questa TCL è una delle Smart TV 55 pollici in offerta più convenienti.

TCL 55P639 – Smart TV 55 pollici – Risoluzione 4K

TCL 55P639: caratteristiche tecniche

La TCL 55P639 è una Smart TV da 55 pollici con schermo QLED 4K a illuminazione diretta molto recente: è arrivata in Italia a metà 2022. Di conseguenza ha tutte le tecnologie più recenti per migliorare la qualità di audio e video.

Stiamo parlando, infatti, di un modello compatibile con i formati HDR10 e HLG, con refresh rate di 60 Hz e con un processore (l’iPQ 2.0 Engine a 4 core) in grado di elaborare gli algoritmi di miglioramento delle immagini, come il MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation).

Questo algoritmo migliora notevolmente la qualità video quando ci sono immagini in movimento veloce, soprattutto con contenuti sportivi come la Formula 1, il MotoGP e le partite di calcio.

Molto buono anche l’audio, da 20 watt di potenza, compatibile con i formati Dolby Audio e DTS HD. Ci sono anche caratteristiche tecniche specifiche per i videogiochi, come la veloce porta HDMI 2.1 e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM). Chiaramente, oltre alla HDMI, ci sono anche le connessioni WiFi e Bluetooth.

Comodissimo il sistema operativo, che è Android TV con interfaccia Google TV. Inutile dire che per questo sistema operativo le app di streaming (e non solo) ci sono proprio tutte.

TCL 55P639: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL 55P639 da 55 pollici, quindi, è un modello molto completo ma non è altrettanto costoso: si tratta, infatti, di un prodotto per le famiglie e per l’intrattenimento generale, non per gli appassionati esperti. Tanta qualità ad ottimo prezzo, quindi, che scende ancor di più con l’offerta.

Se il prezzo di partenza di TCL 55P639 era di 499 euro, infatti, Amazon propone questa splendida Smart TV a 367,99 euro (-131 euro, -26%). Si tratta di un prezzo eccellente, anche perché il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie che ne conseguono.

TCL 55P639 – Smart TV 55 pollici – Risoluzione 4K