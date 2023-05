Smart TV TCL 55P639 da 55 pollici, costa pochissimo su Amazon

La Smart TV da 55 pollici è considerata il televisore con le dimensioni ideali da moltissimi italiani, perché è una TV grande, ma non troppo, che si vede bene anche da lontano. Perciò quasi tutti i produttori di Smart TV hanno nella loro gamma almeno un modello con display da 50-55 pollici, spesso entrambi.

Anche TCL ha diversi modelli di Smart TV da 55 pollici, in particolare della serie P639, che è una buona Android TV con Google TV dal prezzo estremamente contenuto, ma con tutte le funzioni di base oggi essenziali. Si tratta della classica TV per tutti, un modello non destinato agli intenditori ma a chi chiede buona qualità, semplicità di utilizzo e un prezzo contenuto. Prezzo che, grazie all’offerta Amazon, diventa veramente bassissimo per un modello così grande.

TCL 55P639 – Smart TV 55 pollici – Risoluzione 4K

Smart TV TCL55P639: caratteristiche tecniche

TCL 55P639 è una Smart TV economica da 55 pollici, di buona qualità e di un marchio ormai affidabilissimo. Le dimensioni di questa TV sono di 122x71x26 centimetri, base inclusa, e il peso è di 18 chili. Ci sono due sintonizzatori TV: quello DVB-T2 per il digitale terrestre e quello DVB-S2 per il digitale satellitare (c’è anche lo slot per le schede). Nessun problema, quindi, per lo switch off.

Lo schermo è un LCD con risoluzione 4K e refresh rate a 60 Hz, e c’è la compatibilità con il formato HDR10 che migliora, se i contenuti sono ottimizzati, il contrasto e la luminosità delle immagini mostrate a video.

Grazie alla porta HDMI 2.1 e alla tecnologia Auto Low Latency Mode (ALLM), invece, questa Smart TV economica di TCL può essere utilizzata anche con le console da gioco più recenti, come la PlayStation 5, con risoluzione 4K e framerate a 60 fps.

La parte audio è al minimo essenziale, come su tutte le Smart TV moderne (anche quelle ben più costose): c’è il Dolby Audio, ma solo due speaker stereo da 15 Watt ciascuno.

Buone le possibilità di connessione, grazie a due porte USB 2.0, una Ethernet per la rete cablata, il WiFi 5 per la rete wireless, tre porte HDMI 2.1 e una uscita digitale ottica.

La parte smart è gestita dal sistema operativo Android TV con interfaccia Google TV, quindi è una piattaforma universale, per la quale esistono tutte le app di streaming (Netflix, Prime video, DAZN, Disney+, Paramount+ e molte altre) e anche non di streaming. Ci sono anche i comandi vocali, con Google Assistant e Amazon Alexa.

Smart TV TCL 55P639: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL 55P639 è una buona scelta per quanti sono alla ricerca di una buona TV con molte funzionalità intelligenti e un’immagine di buona qualità, ma non vogliono o non possono spendere troppo. Infatti la Smart TV TCL 55P639 parte già con un prezzo di listino molto conveniente e pari a 499 euro, e grazie all’offerta Amazon costa solo 398,99 euro (-20%, -100,01 euro).

