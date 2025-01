Su queste TV è arrivato un nuovo canale gratis

C’è una bella novità per gli appassionati di calcio che possiedono una Smart TV TCL: il canale FIFA+ è ora disponibile sulla piattaforma TCL Channel. Questo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), frutto della collaborazione tra TCL e la Fédération Internationale de Football Association, offre un’ampia gamma di contenuti calcistici gratuiti, senza la necessità di installazioni aggiuntive o costi di abbonamento.

Gli utenti di TCL in Italia, Francia, Spagna, Germania, Brasile, Messico e Australia possono ora accedere a dirette, archivi storici e documentari esclusivi sul calcio, direttamente dall’app TCL Channel, integrata nelle smart TV del marchio. Si tratta della soluzione più semplice per vedere FIFA+, canale che è disponibile tramite altre app.

Come guardare FIFA+ sulle TV TCL

Per accedere a FIFA+ e ai suoi contenuti, gli utenti devono avviare la loro Smart TV TCL, effettuare il login (o creare un account) e, dalla home page, individuare la sezione “Le tue app” e scorrere fino a trovare l’app TCL Channel.

Cliccando sull’app, si apre l’interfaccia dove si può scegliere uno dei tanti contenuti gratuiti, incluso il canale FIFA+. L’accesso a FIFA+ è quindi immediato e semplice, senza bisogno di download o configurazioni aggiuntive, perché TCL Channel è preinstallata nelle TV del marchio cinese.

Cosa sono le piattaforme FAST e perché sono importanti

Le piattaforme FAST, come TCL Channel con il canale FIFA+, rappresentano una nuova tendenza nel panorama televisivo digitale. L’acronimo FAST sta per Free Ad-supported Streaming Television, ovvero televisione in streaming gratuita supportata dalla pubblicità.

Queste piattaforme offrono agli utenti contenuti gratuiti, in diretta o on-demand, finanziati tramite spot pubblicitari, in maniera analoga ai canali televisivi tradizionali in chiaro del digitale terrestre.

La differenza principale con le piattaforme di streaming a pagamento come Netflix o Disney+ risiede nel modello di fruizione: mentre le piattaforme a pagamento offrono un vasto catalogo on-demand tra cui scegliere, le piattaforme FAST sono prevalentemente in diretta, con la possibilità di selezionare il canale ma non il singolo contenuto.

Per gli spettatori, le piattaforme FAST offrono un’alternativa gratuita all’intrattenimento tradizionale, con un’ampia varietà di canali e programmi per soddisfare i gusti di tutti. Inoltre, la pubblicità, grazie al tracciamento degli utenti, diventa mirata e personalizzata, un vantaggio sia per gli inserzionisti che per gli utenti.

Per i produttori di Smart TV, come TCL, le piattaforme FAST rappresentano un’opportunità per arricchire l’esperienza d’uso dei propri dispositivi, offrendo contenuti aggiuntivi senza costi extra per i consumatori.

L’offerta di contenuti FAST inizia a diventare un fattore chiave nella fidelizzazione del cliente e nell’incremento della competitività del brand. Il successo di queste piattaforme è determinato dalla loro capacità di fornire un’esperienza di visione facile e gratuita all’utente e, allo stesso tempo, remunerativa per il produttore attraverso la pubblicità mirata.

Cosa trasmette FIFA+

Il canale FIFA+ offre una vasta gamma di contenuti calcistici, inclusi live action, archivi iconici e documentari esclusivi. Questa varietà di contenuti è un punto di forza per attrarre diversi tipi di appassionati di calcio, dai tifosi interessati alle partite in diretta agli amanti della storia del calcio che preferiscono i documentari.

FIFA+ ha sia una parte live, sia una on demand. Nello specifico, FIFA+ trasmette circa 40.000 partite all’anno on demand (come contenuti extra). Tra i contenuti di archivio, ci sono anche film e documentari sui grandi campioni, come “After Diego” su Maradona.

Il canale FAST della FIFA è disponibile anche all’interno della piattaforma Pluto TV, la cui app può essere scaricata anche sulle TV di altri brand (ma che è raramente preinstallata dal produttore).