Smartphone Android più potenti: la classifica aggiornata

Puntuale come un orologio, arriva la classifica mensile degli smartphone Android più potenti stilata da AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark online, a fine febbraio 2023. Com’era prevedibile, vola il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che caratterizza la maggior parte dei nuovi smartphone top di gamma entrati in classifica.

Sbanca con il punteggio di oltre 1 milione e 300 mila punti, lo ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (in foto) uscito in Cina ma mai arrivato in Italia, che stacca di 23 mila punti il secondo in classifica, il Vivo X90 Pro+ dispositivo votato all’imaging. Uno stacco non troppo netto, ma che contraddistingue due dispositivi con progetti diversi, il primo, il Nubia Red Magic 8 Pro+ è un dispositivo da gaming. Al terzo posto si colloca l’iQoo 11 che fino allo scorso mese svettava in prima posizione.

I 10 smartphone più potenti del momento

La classifica di febbraio 2023 degli smartphone più potenti di AnTuTu non lascia spazio a dubbi, il SoC più performante del momento è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che occupa ben 7 posizioni su 10. Le restanti sono occupate dal MediaTek Dimensity 9000+ a bordo del ROG Phone 6D e dal Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 rispettivamente su Xiaomi Mi 12T Pro e Redmi K50 Ultra.

La classifica risulta molto diversa rispetto alla lista del mese scorso anche grazie all’interessante piazzamento dei nuovi Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Plus e Samsung Galaxy S23 standard che conquistano rispettivamente quarta, quinta e sesta posizione.

ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.304.235 punti Vivo X90 Pro+: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.280.652 punti iQoo 11: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.271.052 punti Samsung Galaxy S23 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.255.441 punti Samsung Galaxy S23 Plus: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.223.018 punti Samsung Galaxy S23: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.198.962 punti OnePlus 11: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 1.150.541 punti ROG Phone 6D: MediaTek Dimensity 9000+ – 1.086.117 punti Xiaomi Mi 12T Pro: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1.074.067 punti Redmi K50 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1.060.498 punti

La classifica cambierà?

Alla luce di questi risultati e dei punteggi notevolmente alti (superano tutti il milione di punti) cosa possiamo attenderci per il prossimo mese? Il divario tra il SoC Mediatek Dimensity 9000+ e lo Snapdragon 8 Gen 2 è ancora molto marcato ma siamo a inizio anno e si spera che MediaTek possa recuperare posizioni già dal secondo semestre, cioè in autunno, quando i modelli con Dimensity 9200 entreranno in classifica.