Smartphone Xiaomi, quali riceveranno l'aggiornamento ad Android 11

Dopo aver iniziato il rilascio della MIUI 12 per un buon numero di dispositivi, Xiaomi ora sta concentrando lo sviluppo lato software sul prossimo grande aggiornamento: Android 11. L’ultima versione del sistema operativo mobile di Google è attesa tra la fine di agosto e l’inizio di settembre e come sempre i primi dispositivi a riceverlo saranno gli smartphone Pixel. Negli ultimi anni, però, Google sta lavorando anche con gli altri produttori per velocizzare la fase di rilascio e non è un caso che la versione beta di Android 11 è disponibile anche per alcuni smartphone Xiaomi.

Questo porterà l’azienda cinese a velocizzare l’adattamento della MIUI 12 al nuovo sistema operativo e potremmo aspettarci il rilascio di Android 11 su alcuni dispositivi Xiaomi già per la fine di settembre. Per dare un’idea sulla mole di lavoro da fare e sul numero di dispositivi che verranno aggiornati, Xiaomi ha pubblicato una lista aggiornata con tutti gli smartphone idonei. Ma non solo: li ha anche divisi in base a quando verrà rilasciato Android 11. Infine, l’azienda cinese ha segnalato i primi dispositivi che sicuramente non verranno aggiornati ad Android 11.

Quando e su quali smartphone Xiaomi arriverà Android 11

I lavori sono già iniziati per rilasciare Android 11 in tempi tutto sommato accettabili, soprattutto per i modelli più recenti. Lo Xiaomi 10 e lo Xiaomi Mi 10 Pro sono entrati a far parte della lista dei dispositivi che stanno testando in anteprima Android 11 ed è probabile che riceveranno l’aggiornamento già nel mese di settembre. In questa lista di dispositivi che avranno una sorta di lista preferenziale troviamo anche:

Redmi K30 Pro / Poco F2 pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 9T

Dovranno aspettare qualche mese in più, invece, gli smartphone Xiaomi presenti in quest’altra lista:

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi A3

Redmi Note 9 Pro (compresi tutti i modelli della gamma)

Redmi 9 (compresi tutti i modelli della gamma)

Blackshark 3 (compresi tutti i modelli della gamma)

Mi 9T Pro

Smartphone Xiaomi, quali non riceveranno Android 11

Passiamo alle brutte notizie. L’azienda cinese ha pubblicato anche una prima lista degli smartphone che non riceveranno Android 11: