Smartphone Xiaomi, tutte le novità della MIUI 12

Sono parecchie le novità in arrivo per i possessori di smartphone Xiaomi che, tra poche settimane, potranno scaricare e installare la nuova interfaccia MIUI 12. Dopo diversi rumor, infatti, è apparso in rete un video in cui si mostra come sarà la nuova MIUI, in una versione che sembra quasi definitiva.

Non è molto chiaro, al momento, se tutte queste novità arriveranno sia per la versione cinese che per quella globale, o solo per la prima. In ogni caso, però, possono essere divise in due grandi aree: l’aggiornamento della MIUI con funzionalità native di Android 10 e l’introduzione di nuove feature specifiche per i dispositivi Xiaomi. Vediamo le quattro novità principali che verranno introdotte con la MIUI 12.

MIUI 12: arriva lo Screen Time

Lo Screen Time è stato introdotto all’interno delle funzionalità di Benessere Digitale con Android 10 (anche se era presente, in una versione meno potente, anche sugli Android precedenti). In pratica è una funzione che ci dice come stiamo usando lo smartphone: per quanto tempo resta acceso lo schermo, con quali app, quante volte lo abbiamo sbloccato etc etc. Permette anche di impostare dei timer, per limitare il tempo di uso di una singola applicazione. Su Android 10 stock e su molte altre UI è già arrivato.

MIUI 12: arriva il Focus Mode

Anche il Focus Mode è una funzionalità di Android stock, ancora non arrivata sulla MIUI degli smartphone Xiaomi ma su quelli di altri produttori sì. In pratica permette di bloccare le notifiche provenienti dalle app per un determinato periodo, in modo da evitare distrazioni inutili. Ottimo per concentrarsi sul lavoro, o sullo studio.

MIUI 12: il Refresh Rate a 90 e 120 Hz

Specifica per i dispositivi Xiaomi di ultima generazione, invece, è una delle novità di MIUI 12: la possibilità di scegliere il refresh rate. Gli ultimi Xiaomi, infatti, sono capaci di arrivare fino a 90 o 120 Hz di refresh e, grazie a questa nuova funzione, l’utente potrà scegliere come gestire questa capacità.

MIUI 12: l’Anti-flicker Mode

Anche l’Anti-flicker Mode è una funzionalità di MIUI 12 specifica per l’hardware Xiaomi, anche se altri costruttori l’hanno già implementata. Serve a ridurre lo sfarfallio dello schermo per limitare l’affaticamento degli occhi, specialmente in condizioni di scarsa luce.